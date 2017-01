Arte dreht im Optik-Industrie-Museum

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Rathenow kommt mal wieder ins Fernsehen. Genauer gesagt, will Arte alle Stadien der Brillenproduktion darstellen. Wo geht das besser als in der "Stadt der Optik". Moderatorin Emilie Langlade und Moderator Adrian Pflug besuchen dafür in der kommenden Woche das Optik-Industrie-Museum sowie die Unternehmen Ophthalmica und Obrira.

Johann Heinrich August Duncker, dessen Geburtstag sich am 14. Januar zum 250. Mal jĂ€hrte, steht im Zentrum des Optik-Industrie-Museums. Seine Geschichte wird Museumsleiterin Dr. Bettina Götze auf der OPTI-Messe in MĂŒnchen erzĂ€hlen.

Das Ergebnis des Drehs in Rathenow wird im 26-minütigen Wissensmagazin "Xenius" gezeigt. Laut der für die Organisation der Dreharbeiten zuständigen ZDF-Mitarbeiterin Linda Dehner stehe ein Termin für die Ausstrahlung noch nicht fest. Zunächst müsse der ganze Beitrag bei Arte in Straßburg ins Französische übersetzt werden. Schließlich ist Xenius auch in Frankreich zu sehen. Ein Glücksfall für die Optik-, Kreis- und Havelstadt, nachdem es mit dem französischen Brillenglas-Hersteller Essilor letztlich nicht so gut klappte. Den Standort Rathenow hatte das Unternehmen nach 22 Produktionsjahren zum 31. Dezember 2013 aufgegeben.

Dank der Fielmann AG ist die Wiege der optischen Industrie bedeutender Standort der Brillen-Industrie geblieben. Mehr als 1.000 Angestellte zählt Fielmann an seiner einzigen Produktionsstätte. Daneben sind mehr als 300 Menschen in den mittelständischen Betrieben der Optik-Branche in Rathenow beschäftigt.

Das französische und deutsche Arte-Publikum wird sehr wahrscheinlich auch vom Rathenower Johann Heinrich August Duncker (1767-1843) erfahren, dem ersten Brillenindustriellen der Welt und wie er diesen Industriezweig 1801 im Geburtsort begründete. Denn an Duncker kommt keiner im Museum vorbei.

Der bedeutende Unternehmer, eigentlich ein Pfarrer, wird auch auf der Internationalen Messe für Optik und Design zum Begriff. Die Opti 2017 findet vom 28. bis 30. Januar in München statt. Fielmann gehört zwar nicht zu den Ausstellern, dafür aber das in Rathenow ansässige Branchen-Netzwerk Optic Alliance Brandenburg-Berlin (OABB). Es wird einen 213 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand betreiben, an dem das zum Kulturzentrum gehörende Optik-Industrie-Museum als Mitglied des Netzwerks seinen Beitrag zum Standortmarketing leistet. Passend zum Geburtstag des optischen Industriepioniers, welcher sich sich am 14. Januar zum 250. Mal jährte, will man auf der Opti "Dunckers Augentropfen" unters Volk bringen. Nicht anzunehmen, dass man nach Gebrauch besser sehen kann. Denn es handelt sich um einen hochprozentigen Minzschnaps, der demnächst auch im Museumsshop angeboten wird.