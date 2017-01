Polizei schnappt TrickbetrÃ¼ger

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Er wollte Kontoauszüge und Sparbücher sehen - doch bevor er wirklichen Schaden anrichten konnte, schnappte die Polizei einen Trickbetrüger, der am Montag in Hennigsdorf unterwegs war.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545230/

Mit einer neuen Betrugsmasche zog der 44-Jährige am Montag in der Fontanestraße und der Hertzstraße in Hennigsdorf von Wohnung zu Wohnung. Er klingelte und bat um Einblick in die Sparbücher und Kontoauszüge. Es gehe um die Abrechnungen der GEZ-Gebühren beziehungsweise die Umstellung der DVB-T-Empfänger. Mehrere der Mieter ließen den Mann nach Auskunft von Polizeisprecherin Dörte Röhrs tatsächlich eintreten und legten ihre Konten offen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde während des Besuches nichts entwendet.

Drei Hennigsdorfer, die der Trickbetrüger aufgesucht hatte, alarmierten die Polizei. Sie beschrieben den Täter so genau, dass ihn die Beamten noch in der Gegend festnehmen konnten. Dem Mann droht jetzt ein Verfahren wegen versuchten Betrugs beziehungsweise versuchten Diebstahls.

Erst vor wenigen Tagen versuchte ein Täter als vermeintlicher Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, in Oberhavel und im Barnim Senioren sensible Kontodaten zu entlocken. Er erklärte, dass die Polizei bei Einbrechern Zettel mit Daten der Opfer gefunden habe. Er wolle sie deshalb besuchen und Auskünfte einholen.

Nur einen Tag später ging die Sache nicht gut aus. Eine 83-jährige Frau wurde Opfer von Betrügern. Sie händigte ihnen mehrere zehntausend Euro aus, weil sie glaubte, dass ihr Sohn das Geld für einen Immobilienkauf benötige.

Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass der jetzt gefasste 44-Jährige mit den Taten der vergangenen Tage in Zusammenhang gebracht werden kann. Er sei polizeilich bekannt, aber nicht wegen Trickbetruges, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Auch von einer aktuellen Häufung der Trickbetrüger in Oberhavel möchte die Polizei derzeit nicht sprechen. Der Kreis sei nicht häufiger betroffen als andere Regionen der Bundesrepublik.