FDP will Untersuchungsausschuss zu AttentÃ¤ter Amri

Berlin (dpa) Die Berliner FDP will den Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri in einem Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus aufarbeiten. Das beantragte die Fraktion am Dienstag. Die FDP sieht in dem Fall Amri ein "Totalversagen" der Behörden "über alle Landesgrenzen hinweg". "Trotz monatelanger Observation, trotz 14 verschiedenen Identitäten, die Amri zugeordnet werden können, trotz seiner Einstufung als Gefährder war es nicht möglich, den terroristischen Anschlag auf Berlin zu verhindern", heißt es in dem Antrag. Nur eine "lückenlose und ergebnisorientierte Aufklärung" in einem Untersuchungsausschuss könne künftig für einen besseren Schutz der Berliner sorgen.