Drei Ruppiner Restaurants unter Deutschlands Besten

Ostprignitz-Ruppin (dst) Der "Seehof" in Rheinsberg darf sich Ostprignitz-Ruppins bestes Restaurant nennen. Als einziger Vertreter aus dem Landkreis schaffte er es in die am Montag veröffentlichte Top25 Brandenburgs der Gerolsteiner Restaurant-Bestenliste 2017. Dort nimmt die bereits mehrfach ausgezeichnete Küche Rang14 ein.