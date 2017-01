Torfrau hÃ¤lt zwei wichtige Punkte fest

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In der Schlussphase des Spiels der Brandenburgliga gegen den TSV Germania Massen machten es die Handballerinnen der HSG Fredersdorf/Petershagen noch einmal spannend. Doch am Ende konnten sie auch dank einer überragenden Leistung ihrer Torhüterin Maika Noack einen 16:13-Sieg feiern.

Alles andere als ein Sieg des amtierenden Brandenburgmeisters gegen den Tabellenvorletzten Germania Massen schien vor der Begegnung ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Doch da trat HSG-Trainer Uwe Wallner gehörig auf die Notbremse. "Das wird alles andere als ein Selbstläufer. Es ist sogar ein Entscheidungsspiel, wo geht es hin?", sagte er warnend.

Gegenüber dem Jahr der Meisterschaft fehlen seiner Mannschaft einige Leistungsträger oder sind nach Schwangerschaft sowie langwieriger Verletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent angelangt. Auf Platz 7 rangierten vor dem Spiel die HSG-Frauen. Mit einem Sieg könnten sie sich vom Tabellenende absetzen, im anderen Fall würde Massen bis auf zwei Punkte herankommen. Also war neben spielerischem Engagement auch Nervenstärke gefordert.

Doch die Nerven versagten beiden Teams nach dem Spielbeginn. Überhastete Torabschlüsse, schlechte Abspiele oder auch technische Fehler führten immer wieder zu Ballverlusten. Den ersten Treffer erzielten dann die Gäste, durch eine schöne Einzelleistung auf Linksaußen von Betty Walter. Wer jetzt dachte, die Anfangsnervosität war überstanden, der sah sich getäuscht. Immer wieder wechselte der Ballbesitz, schöne Spielzüge waren nicht zu sehen, genauso wenig wie Tore. "Schneller spielen", rief Uwe Wallner einige Male seinen Frauen zu, doch noch konnten sie das nicht umsetzen. Nach fast vier Minuten erzielten die Gastgeberinnen den Ausgleich, gingen nach einem Siebenmeter von Jana Mucha wenig später erstmals in Führung und nach einem schnellen Gegenzug erhöhte Katharina Hillmann auf 3:1.

Danach fanden die HSG-Frauen besser ins Spiel und setzten sich auf 5:2 ab (13.). Durch zwei Siebenmeter von Maria Stary kamen die Gäste noch einmal auf 5:4 heran, doch danach zogen die Gastgeberinnen davon. Andrea Herth setzte bei einem gehaltenen Siebenmeter von TSV-Torfrau Kristin Müller energisch nach und erzielte das 6:4 (17.). Mit tollen Paraden rettete HSG-Torhüterin Maika Noack in der Folge einige Male. Im Angriff trafen Jana Mucha und ihre Mitspielerinnen nun ein ums andere Mal. In die Halbzeitpause ging es dann beim Stand von 12:6 für die Gastgeberinnen.

Nach dem Wechsel machte das Team von Trainer Uwe Wallner dort weiter, wo es aufgehört hatte - mit dem Ausbau der Führung. Andrea Herth setzte sich energisch am Kreis zum 13:6 durch, und nach schönem Zuspiel von Jana Mucha erhöhte Nancy Walter gar auf 14:6 (36.). In scheinbarer Sicherheit des Sieges ließen es nun die HSG-Frauen lockerer angehen. Auffällig war, spielten die HSG-Frauen in der Offensive schnell, dann konnten die Gäste zumeist nicht folgen. Doch auch in den Reihen der dann hochkonzentriert aufspielenden Gastgeberinnen ging der Blick für die Lücke verloren. "Genau das ist das Problem. Das bekommt man nur mit viel Training in den Griff. Und da haben wir nicht so viele Möglichkeiten", sagte Wallner später.

Das brachte dann die Gäste wieder ins Spiel. Beim 15:11 parierte Maika Noack nach fast akrobatischer Leistung mit der Fußspitze einen Siebenmeter gegen Marie Strary (49.). Doch bis auf 13:15 kam der TSV noch zwei Minuten vor Ende der Partie heran. Eine Auszeit der HSG brachte wieder Ordnung in ihr Spiel und die Gäste dann doch aus dem Konzept. Den Schlusspunkt zum 16:13 setzte Jana Mucha mit ihrem sechsten Tor des Spiels.

"Ich denke, nur nach der zweiten Hälfte bewertet, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Wir haben die Partie in Halbzeit eins verloren. Nun brauchen wir sehr viel Glück, um in der Tabelle wieder da unten herauszukommen", sagte TSV-Trainer Uwe Hänsel nach dem Spiel.

"Dieser Sieg war wichtig und sollte uns weiteres Selbstvertrauen geben. In der Abwehr habe ich eine sehr gute Leistung gesehen, gerade Katharina Hillmann hat sich da noch heraus getan. Maika Noack hat super gehalten, aber dafür haben wir ja eine klasse Torfrau", resümierte Uwe Wallner.

Und was sagte die so hoch gelobte Torfrau? "Die Mannschaft verliert Spiele, die Mannschaft gewinnt Spiele. Ich habe mir wie immer Mühe gegeben und das gemacht, was man von mir erwartet", sagte sie ganz bescheiden.

HSG Fredersdorf/Petershagen: Maika Noack, Yvonne Willim - Andrea Herth 3, Melanie Grosch, Katharina Hillmann 2, Sandra Mettcher 1, Jana Mucha 6, Jenifer Hunger 1, Nancy Walter 3, Nicole Heller, Kathleen Sommer