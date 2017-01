artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Bundeskabinett will in seiner Sitzung am Mittwoch den 24. September als Termin für die Bundestagswahl vorschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagabend aus Koalitionskreisen in Berlin. Die Dortmunder "Ruhr Nachrichten" (Mittwoch) berichteten unter Berufung auf Regierungskreise, der ursprünglich ebenfalls als möglicher Wahltermin erachtete 17. September sei "vom Tisch".