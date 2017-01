Freienwalde und Seelow mit klaren Siegen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die dritte Schülermannschaft von Vic-toria Seelow hat ihre Ambitionen auf den Titelgewinn in der 2. Tischtennis-Kreisklasse mit einem klaren 10:0-Heimerfolg gegen ein dezimiertes Team der Fortuna Neuhardenberg eindrucksvoll unterstrichen. Seelows Quartett mit Malte Strehl, Amadeus Hanisch, Lenni Schmidt und Naya Busse ließen gegen das Fortunentrio Malte George, Armin Fischer und Niklas Kudras nichts anbrennen.

Der Tabellendritte Jahn Bad Freienwalde hielt in der Formation Jonas Schröder, Paul-Sylvio an der Heiden, Lennard Lüben sowie Robin Wrzolek die Gäste vom Tabellenvorletzten SV Woltersdorf III daheim ebenso souverän mit 10:0 in Schach.

In der dritten Partie des Spieltages trennten sich die Tabellenballennachbarn MTV Hohenwutzen mit Luise Kroll, Niclas Emmig, Toni Reuthe und Emilie Dannenberg in einem packenden Spiel vom TSV Lindenberg II mit einem 9:9-Remis.

Zudem unterlag Fortuna Neuhardenberg daheim Blau-Weiß Eggersdorf II mit 4:10. Im reinen Eggersdorfer Duell setzte sich die zweite Mannschaft gegen die dritte Vertretung glatt mit 10:0 durch und Linderberg II besiegte an den heimischen Platten Eggersdorf II mit 10:4.