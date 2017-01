artikel-ansicht/dg/0/

Uckerland (dpa) Vermutlich herumstreunende Hunde haben in der Gemeinde Uckerland (Uckermark) ein Schaf getötet und drei weitere Tiere zum Teil schwer verletzt. Alle Vier wiesen massive Bisswunden am Hals auf, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach einer ersten Ansicht durch Kriminalisten wurden Wölfe als Verursacher ausgeschlossen, da diese laut Fachleuten ihre Beute sofort töteten. Hier habe der Kampf sehr lange gedauert, so dass eine Wolfsattacke ausgeschlossen werden könne, teilte ein Polizeisprecher mit.