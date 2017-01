Zwei EinbrÃ¼che und ein Verdachtsfall

artikel-ansicht/dg/0/

Zwischen 16 und 17.20 Uhr schlugen Unbekannte das Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Rheinsberger Gartenstraße ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Der oder die Täter durchsuchten die Zimmer und stahlen Bargeld, Schmuck und persönliche Dokumente. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Gegen 17 Uhr wurde zudem an der Linower Bergstraße eingebrochen. Auch dort brachen die Täter in ein Einfamilienhaus ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Nachdem die Räume abgesucht wurden, nahmen die Unbekannten Schmuck, Bargeld und Computertechnik im Wert von etwa 2000 Euro mit. Beim Verlassen des Tatortes flüchteten die Einbrecher über mehrere Privatgrundstücke und wurden dabei von den Bewohnern gesehen. Es soll sich laut Polizeiangaben um zwei dunkel gekleidete, vermutlich osteuropäische Männer handeln. Sie verloren auf ihrer Flucht Teile ihrer Beute. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Männern ein. Dabei kamen auch der Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund zum Einsatz. Jedoch verlief die Suche erfolglos. Die Täter sind möglicherweise schon zuvor auffällig geworden. Bereits gegen 15.30 Uhr hatte ein Einwohner des Neuruppiner Ortsteils Gühlen-Glienicke der Polizei gemeldet, dass sich drei offenbar ortsfremde Personen unberechtigt auf einer Terrasse aufhielten. Die Männer wurden als schlank und dunkel beschrieben. Zudem sollen sie dunkel gekleidet gewesen sein und mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Bei Eintreffen der Beamten waren die Unbekannten nicht mehr anzutreffen.

Die Polizei schließt nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen nicht aus, dass die drei Vorfälle miteinander in Zusammenhang stehen. Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion in Neuruppin zu melden. Sie ist telefonisch unter 03391 3540 zu erreichen.