Klage gegen Campingplatz-Vergabe

Lindow (MZV) Der neue Pachtvertrag für den Lindower Campingplatz ist noch nicht gültig. Das Landgericht Neuruppin hat gegen die Vergabe eine einstweilige Verfügung erteilt. Die bisherige Betreiberin der Anlage, Liane Bohry, hatte gegen die Vergabe des Vertrags an einen neuen Pächter rechtliche Schritte eingereicht. Laut Amtsdirektor Danilo Lieske ist das Gericht der Auffassung, dass es bei dem Verfahren zu Fehlern gekommen ist. Die Stadt hatte die Bieter aufgefordert, ihr höchstes Gebot abzugeben. Toni Schulze, dem die Stadtverordneten im Dezember den Zuschlag erteilten, hatte 1000 Euro pro Jahr mehr geboten als Bohry. "Das Gericht meint, Frau Bohry hätte über das Gebot in Kenntnis gesetzt werden müssen, um die Möglichkeit zu haben, es zu überbieten", so Lieske. Nun muss die Vergabe zum Teil wiederholt werden. Ein Fachanwalt soll zuvor alles rechtlich prüfen. Noch im Januar soll erneut entscheiden werden, wer den Zeltplatz künftig betreibt, so dass die Vorbereitung auf die Saison bald beginnen kann. Ob Bohry eine Chance auf den Zuschlag hat, ist fraglich. Bei ihrer letzten Entscheidung ließen die Abgeordneten erkennen, dass nicht die Höhe der Pacht entscheidend war, sondern die Tatsache, dass jahrelang nicht in die Anlage investiert wurde.