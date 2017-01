Bekenntnis der Stadt zu ihrem Umland

artikel-ansicht/dg/0/

Sowohl auf der Einladungskarte als auch auf der Leinwand für die spätere Powerpoint-Präsentation prangte eine Bildmontage. Sie gab einen Eindruck davon, was sich in Seelow in diesem Jahr und in den folgenden Jahren so alles ändern soll: Das denkmalgeschützte einstige Kaufhaus wird zum Wohn- und Geschäftskomplex ausgebaut, das Schweizerhaus am Rande der Stadt saniert. An der Frankfurter Straße lässt die Seelower Wohnungsbaugesellschaft moderne Mehrfamilienhäuser entstehen.

Bis 2020 sollen in der Kreisstadt von Märkisch-Oderland rund elf Millionen Euro investiert werden, kündigte Seelows Bürgermeister Jörg Schröder in seinem Ausblick an. Er nannte viele weitere Vorhaben, von der Entwicklung des Areals des einstigen Kreisbaubetriebes, des Bahnhofs und des Sportgeländes an der Robert-Koch-Straße über die Sanierung von Wohnhäusern Am Stadion bis zur Umfeldgestaltung in Wohngebieten sowie dem Straßen- und Wegebau.

"Seelow - Kreisstadt auf der Höhe", der Slogan auf der Einladungskarte sei nicht nur geografisch gemeint, sondern auch eine Zustandsbeschreibung, sagte Wolfgang Heinze in seiner Begrüßung der Gäste. Der Linke-Politiker und langjährige einstige Kreistagspräsident war als Stadtverordnetenvorsteher der zweite Gastgeber des Abends.

Seelow sieht sich zudem als "starkes Zentrum einer gemeinsam agierenden Region", wie es auf der Einladung weiter hieß. Das bezieht sich vor allem auf die geplante Bildung einer Amtsgemeinde mit gemeinsamer Verwaltung. "Wir können im Oderland gut miteinander" konstatierte Jörg Schröder, der zugleich auf die guten Beziehungen zu den Freunden in den polnischen Partnerstädten Kostrzyn und Miedzychod verwies. Deren Vertreter hießen Heinze und er herzlich willkommen.

Der Bürgermeister präsentierte Seelow als solventen Partner. Seit 2013 seien Überschüsse erwirtschaftet worden. Fürs Vorjahr erwartet Schröder im Ergebnis einer "soliden Finanzpolitik", wie er sagte, ein Plus von mehr als einer Million Euro. Dass sich der Rückblick des Verwaltungschefs insgesamt nicht nur aufs vorige Jahr, sondern auf die zurückliegenden acht Jahre bezog, hatte einen Grund: Im September will Jörg Schröder wiedergewählt werden. So geriet seine Neujahrsrede ein wenig zu sehr in den Geruch des Wahlkampfes. Letztlich nannte der Gastgeber nur zwei Kritikpunkte: Den Nachholbedarf in der Wirtschaftsförderung und bei der Lückenbebauung in Seelow.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) bekannte sich in seinem Grußwort als Befürworter des Amtsgemeinde-Modells. "Zuerst müssen wir aber die Kreisgebietsreform gut überstehen", sagte er. An die polnischen Gäste gewandt, mahnte Schmidt ein tolerantes und freundschaftliches Verhältnis der Nachbarn an. Mit Blick auf Entwicklungen in Europa und den USA erklärte er: "Demokratie lebt nicht von Deals!"

Sowohl Kostrzyns Vize-Bürgermeister Zbigniew Biedulski als auch Miedzychods Bürgermeister Krysztof Wolny bedankten sich in ihren Grußworten für die "wunderbare Zusammenarbeit" und wünschten den Seelowern Erfolg für 2017. Dann war es an Wolfgang Heinze, zwei besonders verdiente Ehrenamtlerinnen aus der Stadt auszuzeichnen. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erhielten Dorothea Dressel und Marion Nowack die Ehrennadel der Stadt (siehe Infokasten). Weitere Ehrenamtler sollen im Rahmen des Balls der Vereine im Februar geehrt werden.

Den unterhaltsamen Teil desEmpfangs sicherten diesmal zwei Nachwuchs-Gesangstalente: Millane Neuland und Laura Gebke. Sie sind Siegerinnen des regionalen VOC-Gesangswettbewerbes. Wolfgang Heinze dankte nicht nur ihnen, sondern auch VOC-Mitorganisator Bernhard Schulz. Besser als der könne man unter den gegebenen Umständen das Kreiskulturhaus nicht bespielen, lobte Heinze. Jörg Schröder gab der Hoffnung auf eine Einigung mit dem Landrat zur weiteren gemeinsamen Nutzung der kreiseigenen Immobilie Ausdruck. Zum Jahresende läuft der Nutzungsvertrag der Stadt mit dem Landkreis aus.

Nach dem offiziellen Teil luden die Gastgeber an das vom Letschiner Landhaus Treptow angerichtete Büfett. Und es gab für die Teilnehmer des Empfangs Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.