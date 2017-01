Angst und Mut

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es gibt zwei gegensätzliche Antworten auf die globalisierte Welt. Und zwei große Nationen führen in diesen Tagen vor, wie sie aussehen. Die eine sind die USA unter Donald Trump, deren Leitmotiv die Angst ist. Angst um Arbeitsplätze, Angst um Investitionen, Angst vor Ausländern, Angst vor sinkendem Einfluss. Und da ist Theresa Mays Großbritannien, das nach dem Brexit einen anderen Weg gehen will: mit der Vision von Chancen.

Es nötigt durchaus Respekt ab, mit welcher Konsequenz die ehemalige Brexit-Gegnerin May den EU-Austritt durchziehen will. Zwar plant sie Übergangsfristen und versichert die Europäer ihrer Wertschätzung. Aber den gemeinsamen Markt wird das Land verlassen. Dinge wie die angestrebte Zollfreiheit wird es sich in Verhandlungen nun teuer erkaufen müssen. Denn die EU hat klar gemacht, dass es Rosinenpickerei nicht geben wird. Schon zur Abschreckung anderer Kandidaten.

Ob Mays Hohelied des freien globalen Handels das notorisch exportschwache Großbritannien in eine glorreiche Zukunft führen wird, steht daher auf einem anderen Blatt. Bei allem Zorn über den Austritt täte die EU jedoch gut daran, ihr Blatt nicht zu überreizen. Denn in einigen Belangen - nicht zuletzt in Sicherheit und Verteidigung - wird Großbritannien als europäischer Partner weiter gebraucht. Stefan Kegel