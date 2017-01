Immer die ganz groÃŸe Welle

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wie viele muslimische Kopftuchträgerinnen es in Deutschland gibt, weiß niemand wirklich zu sagen. Zweifelsohne sind es mehr geworden. Hin und wieder sind in der Öffentlichkeit sogar Nikabs, jene Ganzkörperverhüllungen mit Sehschlitz, zu entdecken; aber nur ganz vereinzelt. Und so gut wie nie eine Burka. Trotzdem gibt es in Deutschland wie in vielen anderen europäischen Ländern große Debatten, wie mit Kopftuch und Verschleierung umzugehen sei. Es wird über Verbote nachgedacht, Vorschriften für allerlei theoretische Fälle werden entworfen. Es kommt zu Aufwallungen, weil Burkini-Frauen sich kleiden wie unsere Großmütter.