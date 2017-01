DDR-Kunst und Alltagskultur in einer Hand

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Florentine Nadolni, die neue Leiterin der Burg Beeskow und des Dokumentationszentrums Alltagskultur Eisenhüttenstadt, sieht es als vordringliche Aufgabe an, die öffentliche Präsenz beider Einrichtungen zu verstärken. Dazu sollen Internetauftritt und Werbung modernisiert werden. Das sagte sie am Dienstag bei einem Pressegespräch in Beeskow.Die 35-Jährige Kulturwissenschaftlerin ist seit dem 2. Januar Leiterin des Bildungs-, Kultur- und Ausstellungszentrums des Landkreises Oder-Spree, dem beide genannten Einrichtungen angehören. Schon als Studentin an der Viadrina in Frankfurt (Oder) hatte sie sich mit der DDR-Alltagskultur in Eisenhüttenstadt befasst und befindet sich deswegen auf vertrautem Terrain. Florentine Nadolni empfindet das Zusammenspiel des auf der Burg Beeskow befindlichen DDR-Kunstarchivs und der Eisenhüttenstädter Ausstellung als "reizvolle Aufgabe".