Zweimal torlos und zweimal gewonnen

Schwedt (MOZ) Es ist alles ein bisschen anders: Seit einigen Spielzeiten veranstaltet der Fußball-Landesverband alle Hallenturniere nach Futsalregeln. Das war also auch bei der Vorrunde zur E-Junioren-Landesmeisterschaft in der Neue-Zeit-Sporthalle so. Gegenüber dem "normalen" Hallenfußball wird hier mit einem Streitobjekt gekickt, das fast gar nicht prallt, der Torwart darf den Ball über die Mittellinie abwerfen, beim Eindribbeln, auch bei Freistößen gilt eine Vier-Sekunden-Regel - in dieser Zeit muss die Aktion ausgeführt werden. Und vor allem: Ab dem vierten Team-Foul in einer Partie gibt es stets einen 10-Meter-Strafstoß.