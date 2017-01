LuxemburgstraÃŸe wird ab Mai instand gesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Fahrzeugführer müssen sich ab dem Frühjahr in der Stadt auf zahlreiche Straßensperrungen wegen Bauarbeiten einrichten. Denn neben dem Tiefbauamt, das unter anderem ab Anfang April den Weinbergweg sanieren lässt, hat auch der Landesbetrieb Straßenwesen umfangreiche Straßenbauarbeiten geplant: Voraussichtlich ab Mai lässt die Behörde die Fahrbahn der Rosa-Luxemburg-Straße, welche Teil der Bundesstraße B 5 ist, instand setzen - und zwar auf voller Länge von der Slubicer Straße bis hoch zum Kleistpark, also bis vor die sogenannte "Europa-Kreuzung". Wie die Behörde auf Anfrage mitteilt, werden auf 600 Meter Fahrbahnlänge die Asphaltbinderschicht und die oberste Schicht, die Asphaltdeckschicht, erneuert. Insgesamt werden 8200 Quadratmeter Fläche instand gesetzt.

Anders als bei früheren Arbeiten ist es diesmal nicht möglich, den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen über je eine Spur zu leiten, erklärt Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesbetriebs. Dafür gebe es zum einen technische Gründe: Die Fahrbahn wird im Querschnitt ein Dachprofil bekommen - das heißt, sie wird künftig von der Mitte aus zu den beiden Seiten abfallen, wie ein Hausdach, so dass das Regenwasser schneller zu den Gullys am Straßenrand fließen kann. Und für die Herstellung dieses Dachprofils wird mehr Platz benötigt. Zum anderen sei der zweispurige Fahrzeugverkehr wegen geltender Arbeitssicherheitsvorschriften nicht möglich.

Für die Verkehrsführung heißt das: Die Rosa-Luxemburg-Straße wird während der Bauarbeiten zur Einbahnstraße. Da drei Buslinien des Nahverkehrs hier entlangführen, und zwar bergauf, wird der Verkehr auch nur bergauf an der Baustelle vorbei geleitet. In Richtung Slubice müssen Umleitungen genutzt werden.

Die Instandsetzung wird in mehreren Teilabschnitten erfolgen. Die größten Auswirkungen wird die Vollsperrung der Kreuzung mit der Karl-Marx- und der Slubicer Straße haben, da auch der Grenzübergang Stadtbrücke gesperrt werden muss. Lediglich Straßenbahnen und Linienbusse dürfen die Kreuzung passieren. Die Einmündung von der Luxemburg- in die Wollenweberstraße wird im Zuge der Bauarbeiten endgültig geschlossen. In weiteren Abschnitten werden die Halbe Stadt, die Wieckestraße und die Franz-Mehring-Straße zeitweilig zu Sackgassen.

Das Tiefbauamt nutzt die Sperrzeit und lässt seinerseits die Deckschicht der Franz-Mehring-Straße zwischen Luxemburgstraße und Einmündung Thomas-Müntzer-Hof erneuern.

Auf den Umleitungsstrecken, vor allem in der Karl-Marx- und der Heilbronner Straße, muss während der Bauarbeiten mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet werden. Die Ausschreibung läuft derzeit, geplanter Baubeginn ist der Mai. Bis zum Hansestadtfest Bunter Hering seien alle Bauarbeiten abzuschließen, so die Vorgabe des Landesbetriebs Straßenwesen.