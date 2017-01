Finow/Finowfurt-Oldies holen den Titel

artikel-ansicht/dg/0/

EichstĂ€dt (MOZ) Die Spielgemeinschaft Finow/Finowfurt und Blau-Weiss Hohen Neuendorf sind die Hallen-Kreismeister im Seniorenfußball. Jeweils acht Teams ermittelten am Sonntag in der Oberkrämer-Halle in Eichstädt die Champions in den Altersklassen Ü 45 und Ü 35Jahre.

Barnim-Ü 45-Duell: Preussens Rene Kasch (l.) und Frank Wiedemann nehmen „Berti“ Henke von SG Finow/Finowfurt in die Zange. Preussen gewann 4:3.

Bei den Senioren Ü 45 Jahre waren die Halbfinals und das Endspiel an Spannung kaum noch zu überbieten. Denn sowohl der Titelverteidiger SVPreußen Eberswalde (4:3 gegen die SG Finow/Finowfurt) als auch Blau-Weiss Hohen Neuendorf beim knappen 2:1 gegen die ganz stark auftrumpfende SG Zühlsdof hatten kräftig zu kämpfen, um fast erwartungsgemäß ins Finale einzuziehen.

Und da gab es dann sogar noch eine Steigerung. Denn nach den regulären zwölf Minuten war noch keine Entscheidung gefallen. Oliver Hackl hatte nach sechs Minuten die Blau-Weissen in Führung geschossen, doch postwendend glichen die Eberswalder durch Olaf Banaskiewicz noch in der gleichen Minute aus. So musste die Entscheidung über die Kreismeisterschaft schließlich vom Neunmeterpunkt fallen. Je drei Schützen jeder Mannschaft wurden benannt. Doch als sie ihre erste Runde beendet hatten, gab es noch immer keinen Sieger. Denn die Schüsse von Rene Kasch (Eberswalde), Oliver Hackl (Blau-Weiss) sowie Frank Wiedemann (Eberswalde) wurden jeweils gehalten. Dann traf Marcus Küntscher für Hohen Neuendorf zum 2:1, und Olaf Sperfeld glich aus. Klaus Schwabe hatte dann die Chance zum Sieg für Hohen Neuendorf, doch sein Schuss wurde vom Eberswalder Keeper Christian Krell erneut pariert.

So mussten dieselben drei Schützen noch einmal ran. Kasch brachte Eberswalde mit 3:2 in Front, Hackl glich aus, Wiedemann besorgte das 4:3 und Küntscher markierte das 4:4. Als der Eberswalde Sperfeld dann am Hohen Neuendorfer Schlussmann Andreas Mandel gescheitert war, hatte wiederum Schwabe die Möglichkeit zur Entscheidung. Diesmal traf er und sein Team konnte den Kreismeister-Titel feiern.

Auch im Turnier der Senioren Ü 35 gab es ein Finale zwischen Teams aus Barnim und Oberhavel. Und dabei kam es bei der Partie zwischen der Spielgemeinschaft Finow/Finowfurt und dem Oranienburger FC Eintracht zur Neuauflage des Gruppenspiels, das die Oranienburger zuvor glatt mit 6:1 für sich entschieden hatten. Auch die anderen beiden Gruppenspiele gewannen die Kreisstädter und verwiesen Finow/Finowfurt auf Rang zwei.

In Vorrundengruppe A hatte sich der FV Preußen Eberswalde ebenfalls souverän durchgesetzt. Die SG Zühlsdorf kam als Zweiter ins Halbfinale. Das erste Halbfinalspiel entschied Finow/Finowfurt vom Neunmeterpunkt für sich. Deutlicher setzte sich der OFC im zweiten Halbfinale beim 4:1 gegen die SG Zühlsdorf durch.

Beim Finale schien nach der Gruppen-Begegnung mit dem OFC Eintracht der Favorit festzustehen. "Doch es kam anders. Finow/Finowfurt hat das clever gemacht, hat abgewartet und die Chancen eiskalt genutzt", sagte Christian Lochow vom Oranienburger Team.