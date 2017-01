Barnim-Trio lÃ¶st Tickets fÃ¼r Endrunde

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Was für ein schöner Erfolg für die Barnimer Nachwuchs-Fußballer. Drei Teams haben sich für die Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaften in Cottbus an diesem Wochenende qualifiziert. Jetzt heißt es: Daumen drücken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545264/

Bei den E-Junioren haben es der FSV Lok Eberswalde und der FSV Bernau geschafft, sich im starken Teilnehmerfeld zu behaupten und das Ticket für Cottbus zu lösen.

Lok-Trainer Matthias Schönknecht war einen Tag später noch voll des Lobes für "seine" Jungs. Unser Ziel war von Anfang an, weiter zu kommen. Ich wusste, dass das möglich ist, denn ich weiß um die Stärke meiner Jungs", erklärte er. "Aber natürlich können die anderen Jungs auch Fußball spielen", sagt er lachend. Der schwerste Gegner sei der FC Schwedt gewesen, sagt Schönknecht. "Die haben sehr defensiv gespielt und auf Fehler des Gegners gelauert. Dazu hatten die in ihrer eigenen Halle natürlich auch Heimvorteil." 0:0 endete das Spiel zwischen den beiden Kontrahenten. Für Lok reichte das trotzdem zum Sieg in der Staffel und damit für die Qualifikation für die Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft. Schwedt qualifizierte sich als Zweiter ebenfalls.

"Jetzt geht es weiter", gab sich Matthias Schönknecht kämpferisch. Denn eines steht für ihn jetzt schon fest: "Wir wollen etwas mitnehmen in Cottbus. Bronze ist unser Ziel." Dort treffen die Eberswalder dann auf die Besten des Landes. "Die Hälfte des Teilnehmerfeldes kenne ich natürlich nicht", sagt Matthias Schönknecht. "Aber wir werden sehen, was geht. Wir geben Vollgas. Zu taktieren, das bringt nichts. Und wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm."

Denn ein Erlebnis, das wird es für die Lok-Jungs ohnehin. Dafür ist gesorgt. "Wir werden schon einen Tag vorher nach Cottbus reisen und einen Mannschaftsabend daraus machen", verrät der Trainer. "Die Kids sind schon total heiß drauf."

In der Staffel eins bei den E-Junioren konnte das Team vom FSV Bernau die Fahrkarte für die Endrunde lösen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Freier kam als Zweiter hinter dem SV Babelsberg 03 ins Ziel. "Wir hatten zu Beginn des Turniers Probleme. Da war noch Sand im Getriebe. Aber dann lief es besser und mit den letzten zwei Spielen war ich dann zufrieden. Da haben die Jungs gezeigt, was in ihnen steckt."

Der schwerste Gegner sei Babelsberg gewesen, sagt Freier. Hier unterlagen die Bernauer im direkten Vergleich mit 0:2.

Auch die Bernauer haben sich für Sonnabend so einiges vorgenommen. "Das Halbfinale zu erreichen, das wäre schön", sagt der Trainer. "Aber ich kenne von allen Mannschaften nur drei, deshalb kann ich unsere Chancen schwer einschätzen." In Cottbus bekommen es die Bernauer mit schweren Gegnern wie dem SV Babelsberg 03, dem FSV Lok Eberswalde, FC Schwedt, den Potsdamer Kickers, Teltower FV, FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg und SV Grün-Weiß Großbeeren zu tun. "Aber ich denke, wenn wir unser Bestes geben und gute Spiele abliefern, dann können wir da schon vorne mitspielen", sagt Alexander Freier, der um die Stärke seiner Mannschaft weiß. "Wir haben einen sehr breiten Kader und fußballerisch sind die Jungs sehr weit. Die Schwäche, die sie haben, ist eher der Kopf. Sie können mit Druck noch nicht so gut umgehen." Mal sehen, wie die Nachwuchs-Kicker das am Sonnabend schaffen.

Bei den D-Junioren wird die Mannschaft vom FV Preussen Eberswalde den Barnim in der Endrunde der Landesmeisterschaft vertreten. Die Preussen sicherten sich mit vier Siegen und einem Unentschieden den Sieg in ihrer Gruppe. Im letzten Spiel gegen den MSV Neuruppin kassierten sie in der Schlusssekunde den Ausgleich.

Trainer Marcus Bülow ist rundum zufrieden mit der Leistung des Nachwuchses. "Wir wussten, dass es ein ganz starkes Teilnehmerfeld ist. Dallgow und Neuruppin sind auch Erstplatzierte ihrer Landesliga-Staffeln. Wir waren eingestellt auf ein ganz starkes Turnier." Das habe sich auch erfüllt. "Wir hatten ganz starke Gegner. Aber wir hatten uns schon auch vorgenommen, weiterzukommen." Schließlich weiß auch Bülow, dass seine Jungs nicht umsonst auch in der Meisterschaft die Tabelle in der Landesliga Ost anführen.

"Ärgerlich ist nur, dass sich Bastian Puskas verletzt hat. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder spielen kann", so Bülow.

Was er sich für Cottbus vorgenommen hat, wo die Preussen erst am Sonntag antreten müssen? "Eine Medaille wäre schön. Aber wir denken von Spiel zu Spiel." Einfach werde es aber nicht, sich in die Top drei zu spielen. "Es wird von Altersklasse zu Altersklasse immer schwerer, da die Sportschulen die ganz talentierten Kinder abgraben."

In der Staffel drei kam der FSV Bernau auf Platz drei. Das Team von Trainer Dirk Dittrich hatte aber schon im Vorfeld seine Teilnahme an der Endrunde in Cottbus abgesagt, da das Team an dem Tag beim U 12-Bundesliga-Turnier im Rahmen des Hussitencups spielt. Das zweite Team von Preussen Eberswalde belegte in der Staffel 2 Platz fünf.