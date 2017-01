Viel schneller ins Internet

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Stadtwerke Schwedt wollen ihr Breitbandnetz für den Internetzugang bis 2018 auf 400 Megabit/Sekunde im Stadtgebiet und 100 MBit/s in den Ortsteilen ausbauen. Unter anderem sollen auch Firmen in zehn Gewerbegebieten deutlich schneller ins Internet kommen.

Bis Ende 2018 soll deutschlandweit jeder, der das möchte, im Internet Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 MBit/s im Downstream, also zum Herunterladen von Daten, nutzen können. Das ist das Ziel eines Bundesförderprogramms, mit dessen Hilfe die Infrastruktur für schnelles Internet geschaffen werden soll.

Die Schwedter Stadtwerke wollen mehr. Ihre Pläne sehen vor, in der Stadt 400 und in den Ortsteilen 100 Megabit pro Sekunde Downstream möglich zu machen, und zwar bis 2018.

Die Stadtwerke versorgen über ihr Breitbandkabel, das in 90 Prozent aller Haushalte in Schwedt anliegt, schon heute bis zu 100 Megabit/Sekunde. Zu verdanken haben die Nutzer dasder Angst der Parteifunktionäre zu DDR-Zeiten, dass das schöne Bild einer neuen, sozialistischen Stadt von Fernsehantennen auf den Dächern getrübt wird, die alle gen Westen, zum Empfang von Sendern des kapitalistischen Westens gerichtet sind. Um das zu verhindern, verlegte die Stadt damals ein Fernsehkabel in jede Wohnung, mit dem auch ARD und ZDF übertragen werden konnten, ohne dass es draußen auffiel. Heute ist dieses Koaxialkabel technisch aufgerüstet und ermöglicht Internetgeschwindigkeiten, von denen man auf vielen Dörfern träumt.

"2017 werden wir unser BK-Netz auf 200 MBit/s ertüchtigen und im Jahr 2018 dann auf 400 MBit/s. Die Gesellschaft ist auf dem Weg in den Giga-Bit-Bereich. Entwicklungen wie Smart-Home und Smart-Metering stehen an, die wesentlich mehr Datenvolumen benötigen. Viele junge Leute schauen kein Fernsehen mehr, sondern streamen sich ihr eigenes Programm aus vielen Quellen zusammen. Wir müssen jetzt in diese Zukunft investieren", sagt Helmut Preuße, Geschäftsführer der Stadtwerke-

Momentan nutzen gerade mal 200 der 13400Internet-Kunden der Stadtwerke das Angebot 100 MBit/s. 11000 hingegen haben die Produkte von 6 bis 20 MBit/s gekauft. Der Trend, ist Preuße überzeugt, geht aber zu deutlich mehr Datenvolumen und höheren Geschwindigkeiten.

Wo aber in Schwedt keine Neubauwohnungen standen und kein Koaxial-Kabel verlegt wurde, gibt es derzeit noch deutlich niedrigere Geschwindigkeiten beim Internetzugang, zum Beispiel in Gewerbegebieten am Ortseingang, im Industriepark am PCK oder in der Kuhheide. Diese Lücken und einige Engpässe in den Schlosswiesen, am Deich oder in der Ehm-Welk-Straße wollen die Stadtwerke mit Hilfe der Bundesförderung schließen.

Im ländlichen Stadtgebiet stellt sich das Bild anders dar. In die zehn Ortsteile von Schwedt haben die Stadtwerke vor rund zehn Jahren zwar ein Glasfaserkabel verlegt und mit einer Verteilerstation an die vorhandenen Telefonverteiler angedockt. Dadurch liegen direkt am Ende des Glasfaserkabels schon jetzt 50 MBit/s an. Die tatsächlich möglichen Anschlusswerte schwanken jedoch zwischen 2 und 20 MBit/s, je nachdem, wie weit das Haus von dem Verteiler entfernt ist.

Grund ist, dass die Daten auf diesen letzten 50 bis 1500 Metern über die meist alten Telefonleitungen geschickt werden. Sie begrenzen den Datenstrom, je länger, desto stärker.

Die Stadtwerke haben deshalb vor, ihr Glasfaserkabel zu den Ortsteilen möglichst bis in die Häuser hinein zu verlängern. Dann werden auch in den Dörfern ad hoc Netzgeschwindigkeiten bis 100 MBit/s möglich, die bei Bedarf ausbaufähig sind.

Ein Großteil der beantragten Fördermittel von neun Millionen Euro für Schwedt betrifft diese geplante Verlegung der Glasfaser-Netze in den Ortsteilen. Noch aber ist offen, wer das Geld bekommt. Wenn der Bund die Mittel bewilligt, wird der Auftrag zum Ausbau des Breitbandnetzes öffentlich ausgeschrieben. Bewerben kann sich darum jeder Netz-Betreiber, neben den Stadtwerken auch Telekom, Vodafone & Co.