Ghana startet mit Sieg in Afrika Cup

Port-Gentil (dpa) Ghana hat einen erfolgreichen Start in den Afrika Cup gefeiert. Das favorisierte Team der beiden Bundesliga-Profis Abdul Rahman Baba und Bernard Tekpetey vom FC Schalke 04 setzte sich im gabunischen Port-Gentil mit 1:0 (1:0) gegen Uganda durch.

Linksverteidiger Baba verletzte sich allerdings gegen Ende der ersten Halbzeit und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Eine Diagnose stand zunächst noch aus. Sein Teamkollege Tekpetey kam nicht zum Einsatz.

Das entscheidende Tor erzielte Ghanas Topstar André Ayew von West Ham United per Foulelfmeter (32. Minute). Isaac Isinde hatte zuvor Asamoah Gyan, Kapitän der Black Stars, an der Strafraumgrenze ungeschickt zu Fall gebracht. Der viermalige Afrika-Cup-Champion zeigte sich nach der Führung wenig dominant, Uganda konnte jedoch seine Chancen nicht nutzen. In der Gruppe D hoffen zudem Mali und Ägypten auf den Einzug ins Viertelfinale.