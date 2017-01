Erste Aufgabe: prÃ¤senter werden

artikel-ansicht/dg/0/

Erstmals stellte sich am Dienstag die neue Leiterin des Bildungs-, Kultur- und Ausstellungszentrums Burg Beeskow den Fragen von Journalisten. Am 2. Januar hat die 35-Jährige Berlinerin ihre Arbeit aufgenommen und auch eine Wohnung in Beeskow bezogen. Sie bekennt, in den ersten Wochen damit zu tun zu haben, auf ihrer neuen Arbeitsstelle "anzukommen", sich mit allem vertraut zu machen. Das Dokumentationszentrum für Alltagskultur in Eisenhüttenstadt kennt die Kulturwissenschaftlerin bereits aus ihrer Studentenzeit an der Viadrina in Frankfurt (Oder) und aus der Arbeit im Berliner Museum der Dinge, das sich mit Alltagsgegenständen und Design der Bundesrepublik und seit den 1970-er Jahren auch der DDR beschäftigte. "Ich bin also schon sehr lange mit Eisenhüttenstadt verlinkt", sagte Florentine Nadolni. Das Eisenhüttenstädter Dokumentationszentrum gehört seit Anfang vergangenen Jahres nach einem Kreistagsbeschluss zum Bildungs-, Kultur- und Ausstellungszentrum Burg Beeskow. Ein sperriger Name, in dem sich das Eisenhüttenstädter Museum nicht wiederfindet. Florentine Nadolni räumte ein, dass auch diesbezüglich über Veränderungen nachgedacht werde. "Denn wir wollen eine größere öffentliche Präsenz und Wahrnehmung erreichen." Das Erscheinungsbild sei "in die Jahre gekommen" und müsse modernisiert werden. Das sei kein schneller Weg, dazu werde man sich professionelle Hilfe, möglicherweise auch über Kunsthochschulen suchen. Die Modernisierung betreffe den Internetauftritt und sämtliche Werbung. Denn Florentine Nadolni setzt nicht nur auf die einheimischen Besucher, sondern auch auf Touristen, insbesondere auf Berliner.

Das DDR-Kunstarchiv auf der Burg Beeskow und die Alltagskultur in Eisenhüttenstadt seien zwei wunderbare Sammlungen, die national und international von Bedeutung seien und nachgefragt würden. "Wir müssen schauen, wie es zu einem Zusammenspiel beider Ausstellungen kommen kann." Ein Beispiel bietet dafür die Ausstellung "Schlaglichter", die am 28. Januar in Eisenhüttenstadt eröffnet wird und Bilder aus dem Beeskower Archiv zeigt. Zeitgleich finden ähnliche Kooperationausstellungen im Dieselkraftwerk in Cottbus und im Museum Junge Kunst in Frankfurt (Oder) statt.

Auf der Burg Beeskow werde es ab dem Frühjahr - die Bauarbeiten gehen langsam dem Ende zu - wieder mehr Veranstaltungen geben. So sei zur Eröffnung der Galerie eine neue Ausstellung vorgesehen. Im August sei ein Künstlerpleinair zum Thema Holzschnitte geplant, was gut ins Lutherjahr passe. Für die Oper Oder-Spree könnten bereits Karten gekauft werden.

"Ich möchte, dass die Vielfalt und Breite der Veranstaltungen auf der Burg so erhalten wird, wie die Menschen es gewöhnt sind", so die Leiterin. Dabei solle Familien mit Kindern ebenso Rechnung getragen werden wie Schülern. Der Kontakt zu den Schulen sei ihr sehr wichtig.