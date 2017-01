Schlusslicht gegen TTC chancenlos

artikel-ansicht/dg/0/

Marxdorf (MOZ) Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, in der Mannschaftskapitän Peter Kretzschmar noch herausragte, setzten sich die Tischtennisspieler des TTC ohne größere Probleme gegen die SG Marxdorf durch. Die Frankfurter gewannen in der Verbandsliga gegen das Schlusslicht standesgemäß mit 9:4.

Gab in Marxdorf keinen Punkt ab: Peter Kretzschmar gewann seine beiden Einzel und das Doppel mit Uwe Witt je 3:0. © Michael Benk

Die Begegnung mit der SG Marxdorf, die mit dem TTC Frankfurter zu Saisonbeginn aufgestiegen war, bietet immer eine besondere Atmosphäre. Nicht nur die kleine Fläche der Landsporthalle, sondern vor allem die relativ vielen Zuschauer sind für Tischtennisspieler etwas Besonderes. Im jüngsten Aufeinandertreffen gab zudem der Ex-Golzower Marco Reiche nach langer Verletzung seinen erfolgreichen Verbandsliga-Einstand im Dress des TTC mit je einem Einzel- und Doppelsieg.

Gleich drei Punkte erkämpften sich die Oderstädter in den Doppeln. Kretzschmar/Witt und Reiche/Pluth gewannen ohne Satzverlust, nur Waczek/Dziwosz machten es bei ihrem Fünfsatzerfolg gegen Krüger/Schütze spannend.

Im oberen Paarkreuz wurden dann die nächsten Zähler geteilt. Roman Waczek ging als eindeutiger Sieger vom Tisch. Dagegen musste Jakub Dziwosz gegen den Marxdorfer Spitzenspieler eine 1:3-Niederlage einstecken. Uwe Witt präsentierte sich an diesem Tag nicht in Bestform, in vier Sätzen zog er gegen Mathias Schütze den Kürzeren.

Anschließend hielt sich Spielführer Peter Kretzschmar schadlos. Ein ungefährdetes 3:0 stand am Ende des Matches auf dem Tableau. In der nächsten Partie kämpfte Viadrina-Student Marcel Pluth aufopferungsvoll und zeigte einige schöne Vorhand-Topspins. Es reichte jedoch nicht aus, um seinen Kontrahenten Tobias Schrape zu bezwingen. Debütant Marco Reiche machte es dann in seinem Einzel besser und gab seinem Marxdorfer Widerpart ohne Satzverlust klar das Nachsehen. Damit ergab sich ein 6:3 als Zwischenstand für das TTC-Team.

Der zweite Spielabschnitt begann mit der interessanten Spitzenpartie zwischen Roman Waczek und Jan Krüger. Dabei demonstrierte der Marxdorfer Akteur seine spielerische Klasse. Mit einem optimalen Umkehrspiel setzte er Roman Waczek durch seine kombinierten Abwehr-und Angriffsbälle mächtig unter Druck, so dass der Routinier keine probaten Mittel fand, effektiv zu antworten. Jakub Dziwosz und Peter Kretzschmar hielten aber danach mit ihren Erfolgen den Gastgeber auf Abstand. Uwe Witt setzte anschließend mit einem wackligen 3:2-Sieg den Schlusspunkt unter die Begegnung.

Damit rangiert der TTC weiterhin auf dem dritten Platz der Tabelle. Durch den überraschten Rückzug von Pneumant Fürstenwalde haben die Frankfurter wieder eine längere Punktspielpause, erst Mitte Februar geht es weiter.

In der Landesklasse setzten sich die dritte Mannschaft des TTC bei der BSG Stahl Eisenhüttenstadt mit 8:5 durch und die zweite beim TTV Eisenhüttenstadt mit 8:6. Der Nachwuchs besiegte in der Landesliga Pneumant Fürstenwalde mit 10:2.

TTC: Peter Kretzschmar 2,5 Punkte, Roman Waczek, Jakub Dziwosz, Uwe Witt, Marco Reiche je 1,5 Punkte, Marcel Pluth 0,5 Punkte