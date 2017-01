KÃ¤mmerei wartet auf VorschlÃ¤ge

artikel-ansicht/dg/0/

Ab sofort können die Bürger der Stadt Bad Freienwalde Vorschläge für den Bürgerhaushalt an die Kämmerei der Stadtverwaltung einreichen. Dort werde jeder Vorschlag auf Herz und Nieren überprüft, sagte Dennis Ferch, einer der Initiatoren des "Kurstadt-Dialogs". Je detaillierter ein Vorschlag sei, umso besser könne er geprüft werden.

Für den Bürgerhaushalt, den die Stadt für dieses Jahr erstmals beschlossen hat, stehen insgesamt 25 000 Euro zur Verfügung. Einzelne Bürger, Vereine oder Institutionen dürfen Vorschläge unterbreiten, wie das Geld ausgegeben werden könnte. Jeder Vorschlag darf höchstens 5000 Euro kosten.

Ideen einreichen dürfen nicht nur Wahlberechtigte, sondern Menschen ab 14 Jahren. Voraussetzung ist, dass sie ihren ersten Wohnsitz in Bad Freienwalde einschließlich der Ortsteile haben. Der "Kurstadt-Dialog" stellt sicher, dass sich möglichst viele Bad Freienwalder ab 14 Jahren an der Abstimmung beteiligen. "Das ist gelebte Demokratie", sagt Dennis Ferch. "Jugendliche lernen mit Demokratie umzugehen und müssen sich die Vorschläge genau anschauen,um darüber abstimmen zu können - das finde ich toll". Die Vorschläge, die die meisten Stimmen auf sich vereinen, werden realisiert. Einsendeschluss für die Projekte sei der 30. Juni, erklärt Denis Ferch. Die Kämmerei überprüft, ob die Vorschläge mit dem vorhandenen Geld verwirklicht werden können.

Wer den Zuschlag erhalten und Geld bekommen hat, darf in den nächsten drei Jahren keinen Antrag mehr stellen, um die Vergabe so breit wie möglich zu streuen. So haben es die Stadtverordneten im Dezember beschlossen.

"Ängste, dass die Ortsteile nicht zum Zuge kommen, da sie nicht so viele Stimmen aufbringen können, sind unbegründet", sagt Dennis Ferch. "Die Orte werden nicht genannt." Jeder Bürger, der sich an der Abstimmung beteiligt, habe fünf Stimmen, das er bis zu fünf Projekten oder auch nur einem Projekt geben kann.

Wie abgestimmt wird, steht noch nicht ganz fest. In Eberswalde, wo es bereits viele Jahre ein Bürgerbudget gibt,bekomme der Bürger bei der Abstimmung Pokerchips. Für jedes Projekt gebe es eine große Glasvase, die sich immer weiter füllt. "Das würde aber wieder Geld kosten, deshalb wollen wir digital mit einem Monitor abstimmen", so Ferch. Fest steht aber schon Termin der Abstimmung: Beim Altstadtfest am Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr. Es gibt keine Wahlbenachrichtigung, wie bei anderen Wahlen, sondern die Leute sind aufgerufen dorthin zu kommen und mitzumachen. Wo die Wahl stattfindet, wird noch bekannt gegeben. "Niemand muss Angst haben, denn wir stehen daneben und helfen", ergänzt Denis Ferch.

Der "Kurstadt-Dialog" startet eine Informationskampagne mit Faltblättern, Aufstellern und Veranstaltungen für Bürger, Vereine und Schulen, um den Bürgerhaushalt möglichst bekannt zu machen. Darüber hinaus wird das Bürgerforum mit zwei Sitzen in der Lenkungsgruppe vertreten sein. Jeannette Butschke, Vermieterin von zwei Ferienwohnungen aus Neuenhagen und Dennis Ferch diskutieren dann mit Vertretern der Fachklinik, Physiotherapeuten, Tourismus-Anbietern und Stadtverordneten über die Entwicklung des Kurortes.

Ferch, dessen Engagement ehrenamtlich ist, will mit dem Berliner Büro, das im Auftrag der Stadt das Kurortentwicklungskonzept erarbeitet, eine Veranstaltung für Bürger organisieren. Zudem plant er zu der Bürgermeister-Wahl zwei Wahlforen, bei denen die Bürger den Kandidaten Fragen stellen können. Ferner wird sich das Bürgerforum immer wieder damit beschäftigen, inwieweit die Stadt die Auflagen zur Erhaltung des Kurstadtstatus erfüllt.