Hafenausbau geplant

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt will seinen Unternehmen und künftigen Investoren bei der Infrastruktur die Trimodalität weiter gewährleisten, also die Erreichbarkeit über Straße, Schiene und Wasser. Auch wenn der Ausbau der Schleusen am Oder-Spree-Kanal weiter ungewiss ist, soll nun doch der Hafen in Eisenhüttenstadt , der östlichste Binnenhafen Deutschlands, ausgebaut werden.