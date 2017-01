Polizeibericht Bernau vom 17.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Basdorf. Auf Telefonanrufe von Betrügern ist ein Basdorfer hereingefallen – zumindest zum Teil. Der 55-Jährige hatte zunächst einen Anruf einer Gewinnvermittlung erhalten. Man teilte ihm mit, dass er einen Geldgewinn erhalten würde, dafür aber erst Wertkarten erwerben und die dazugehörige PIN mitteilen müsste. Der Basdorfer befolgte tatsächlich diese Anweisungen und erhielt einen weiteren Anruf. Diesmal wurde er aufgefordert einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen. Das tat er dann doch nicht, sondern informierte schließlich die Polizei. Die selbst rät, bei solcher Art Anrufen stets zur Vorsicht. Bankdaten und ähnliche sensible Daten sollten nie am Telefon und gegenüber Fremden preisgegeben und die Polizei benachrichtigt werden.

VW Caddy und Opel gestohlen

Ladeburg/Ahrensfelde. Einen VW Caddy haben Autodiebe offenbar in der Nacht zum Montag in Ladeburg gestohlen. Der Besitzer hatte den Wagen unmittelbar vor seinem Grundstück in der Straße An den Schäferpfühlen abgestellt. Der Schaden liegt bei rund 15 000 Euro. In Ahrensfelde wurde ein Opel Rekord gestohlen. Der braune Wagen, der abgemeldet war, verschwand am Wochenende von einem Parkplatz in der Dorfstraße. Schaden: rund 6800 Euro.

Berlin. Wegen einer Demonstration muss am Mittwochvormittag ab 9 Uhr in der City-Ost mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Betroffen sind vor allem die Ebertstraße, Scheidemannstraße, Paul-Löbe-Allee, Invalidenstraße und die Hessische Straße.

Verkehrstipp