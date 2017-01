Polizeibericht Eberswalde vom 17.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Ein unliebsamer Gast hat einem Lokalbetreiber in der Nacht zum Dienstag in Eberswalde mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt. Der 28-Jährige musste ins Krankenhaus. Die Polizei war gegen 21.50 Uhr durch Passanten über eine Auseinandersetzung mehrerer Personen vor dem Ladenlokal in der Eisenbahnstraße informiert worden. Der Betreiber hatte zuvor einen Mann des Lokals verweisen wollen, weil dieser Hausverbot hatte. Als der Mann hinausgeleitet wurde, schlug er unvermittelt mit der Faust zu. Angestellte des Lokals kamen ihrem Chef zu Hilfe, konnten den Angreifer allerdings nicht an der Flucht hindern.

Schulbus fährtgegen Audi

Werneuchen. Bei einem Schulbusunfall in Werneu-chen sind alle Insassen mit dem Schrecken davongekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Bus kurz nach 7 Uhr in der Beiersdorfer Straße einen im Gegenverkehr wartenden Audi touchiert. Die 70 Kinder im Schulbus, der Busfahrer und der Fahrer des Audi blieben unverletzt. Trotz der Schäden konnten der Bus und der Audi ihre Fahrt fortsetzen.

VW Caddy und Opel gestohlen

Ladeburg/Ahrensfelde. Einen VW Caddy haben Autodiebe offenbar in der Nacht zum Montag in Ladeburg gestohlen. Der Besitzer hatte den Wagen unmittelbar vor seinem Grundstück in der Straße An den Schäferpfühlen abgestellt. Der Schaden liegt bei rund 15 000 Euro. In Ahrensfelde wurde ein Opel Rekord gestohlen. Der braune Wagen, der abgemeldet war, verschwand am Wochenende von einem Parkplatz in der Dorfstraße. Schaden: rund 6800 Euro.

Betrügeram Telefon

Basdorf. Auf Telefonanrufe von Betrügern ist ein Basdorfer hereingefallen – zumindest zum Teil. Der 55-Jährige hatte zunächst einen Anruf einer Gewinnvermittlung erhalten. Man teilte ihm mit, dass er einen Geldgewinn erhalten würde, dafür aber erst Wertkarten erwerben und die dazugehörige PIN mitteilen müsste. Der Basdorfer befolgte tatsächlich diese Anweisungen und erhielt einen weiteren Anruf. Diesmal wurde er aufgefordert, einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen. Das tat er dann doch nicht, sondern informierte schließlich die Polizei.

Mazda stößt frontal gegen Lastwagen

Hohenwutzen. Eine Frontalkollision eines Mazda und eines Lkw in Hohenwutzen haben beide Fahrer unverletzt überstanden. Zum Zusammenstoß war es am Montagnachmittag auf der Neuglietzer Straße gekommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Schaden: rund 8000 Euro.