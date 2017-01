Open-Air-Kino erhÃ¤lt eine Chance

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Vier Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung lassen nicht locker. Sie machen sich dafür stark, dass der im Rahmen des Bürgerhaushaltes 2017 eingereichte und dann abgelehnte Vorschlag, ein Sommer-Open-Air-Kino in Bernau zu installieren, doch noch umgesetzt wird.

Als an einem Maiabend im vergangenen Jahr unter riesengroßer Beteiligung die Erste Bernauer Brauereigenossenschaft gegründet worden war und die Initiatoren zu später Stunde noch beisammen saßen, warf einer von ihnen, Rechtsanwalt Carsten Schmidt, die Frage in den Raum: "Und was tun wir als nächstes für Bernau?" Spontan antwortete Dominik Rabe, Stadtverordneter der Linken und Vorsitzender des unter anderem für Kultur zuständigen Fachausschusses: "Wie wäre es mit Freilichtkino im Stadtpark?" Vielleicht könne man ja die Idee von Bernau-Kenner Horst Werner, dem Vorsitzenden des Heimatvereins aufgreifen und doch die Freilichtbühne, die es schon einmal in der Stadt gegeben habe, wieder aufbauen, sinnierte der junge Stadtverordnete laut.

In den folgenden Wochen fand sich eine Reihe von Bernauern zusammen, die die Idee diskutierten und schließlich für so gut befanden, dass sie sie - abgewandelt zum Sommer-Open-Air-Kino - als Vorschlag für den Bürgerhaushalt 2017 einreichten. Normalerweise hätte dieser mit mehr als 100 Befürwortern auch Eingang auf die Liste der Vorhaben, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen, finden müssen. Doch der Finanzausschuss, der letztlich die Prioritäten setzt, kegelte das Sommer-Open-Air-Kino aus dem Bürgerhaushalt.

Nun haben sich vier Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung zusammengetan, um das Vorhaben doch noch auf den Weg zu bringen - nicht mit Geldern aus dem 100000-Euro-Bürgeretat, sondern mit Mitteln aus dem städtischen Haushalt. Zur Stadtverordnetenversammlung am 26. Januar brachten SPD/Freie Fraktion, Bündnis für Bernau, Bündnis 90/Grüne/Piraten und Linke gemeinsam einen Antrag ein. Danach soll die Stadtverwaltung spätestens bis zum April 2017 für ein Sommer-Open-Air-Kino in Bernau mögliche Standorte untersuchen, mögliche Betreiber ermitteln und mit diesen Vorgespräche führen sowie die zu erwartenden Kosten für das Open-Air-Kino auflisten.

Im Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Sport am Montag rannten die vier Fraktionen mit ihrem Antrag offene Türen ein. Zwar wandte Kulturdezernent Eckhard Illge ein, in der Verwaltung habe man Bedenken. "Leinwand und Technik müssen gesichert, Toiletten aufgestellt, die Versorgung gesichert werden", zählte er unter anderem auf. Und während der Sommerferien könne es schwierig mit den Besucherzahlen werden, warnte Illge.

"Schon im Vorfeld zu hören, wie es nicht geht, halte ich für sehr unbefriedigend", hielt der Bündnisgrüne Thomas Dyhr dem Dezernenten entgegen. Dessen Versprechen: "Den Prüfauftrag werden wir aber schnellstmöglich umsetzen", besänftigte Dyhr dann wieder. Zustimmung für den Antrag gab es auch von anderer Seite. So erklärte Peter Zelt, sachkundiger Einwohner: "Auch jemand, der den Unabhängigen nahesteht, findet die Idee gut". Gleiches sagte Birgit Lembke-Steinkopf im Auftrag des Behindertenbeirates. Immerhin werde es so auch Menschen mit Mobilitätseinschränkung möglich, eine Kinovorführung in Bernau zu besuchen. Im "Filmpalast" sei das wegen des fehlenden Fahrstuhls kaum möglich.

Letztlich wurde der Antrag im Ausschuss einstimmig befürwortet. Als nächste befassen sich die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses damit - heute ab 17 Uhr im Ratssaal.