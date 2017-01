Polizeibericht Schwedt vom 17.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Uckerland. Nach dem Fund eines toten Schafes und weiterer verletzter Tiere auf einer Koppel in der Nähe von Karlstein ermittelt jetzt die Polizei wegen Verdachts der Tierquälerei. Die Beamten waren am Montagnachmittag, kurz nach15 Uhr gerufen worden, nachdem die Tiere entdeckt worden waren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wiesen das tote Schaf und zwei Artgenossen jeweils Verletzungen am Hals auf, ein weiteres war im Genitalbereich verletzt. Jetzt werde geprüft, wie die Verletzungen zustande gekommen seien.

Geldkassette ausToilette gestohlen

Prenzlau. Geld stinkt nicht – nach diesem Motto haben sich Diebe in einer öffentlichen Toilette am Bahnhofsplatz in Prenzlau bedient. Sie hatten, wie der Polizei am Montag gemeldet wurde, die an der Schließeinrichtung angebrachte Geldkassette abgerissen und verschwanden damit. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

Skoda Octaviaverschwunden

Schwedt. Autodiebe haben in Schwedt einen Skoda Octavia gestohlen. Der Wagen, dessen Wert auf rund 5000 Euro geschätzt wird, verschwand von seinem Abstellplatz am Aquarium. Der Diebstahl wurde der Polizei am Montag gemeldet.