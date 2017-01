Polizeibericht Seelow vom 17.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow. Zu einem witterungsbedingten Unfall ist es am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr am Kreisverkehr Frankfurter Straße/Ecke Hinterstraße in Seelow gekommen. Ursache für den Zusammenstoß der Fahrzeuge war vermutlich Glätte, teilte die Polizeidienststelle mit. Der Kreisverkehr war aus Richtung Frankfurt nicht befahrbar. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an zwei Wagen liegt bei1000 Euro, sie blieben fahrbereit.

Wildunfall bei Podelzig

Podelzig. Der Fahrer eines VW Golf fuhr am Montag, gegen 23 Uhr, von Hathenow nach Podelzig. Ungefähr50 Meter vor dem alten Bahnübergang in Podelzig stieß er mit einem Reh zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Trotz eines Schadens von ungefähr 2500 Euro blieb der Wagen fahrbereit.