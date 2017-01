Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 17.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bundespolizisten haben am Montagabend bei der Kontrolle eines litauischen Kleintransporters auf der Autobahn Autoteile und Drogen entdeckt. Im Laderaum lagen zwei große Reisetaschen mit Multifunktionslenkrädern inklusive der Airbags und den dazu gehörenden Navigationsgeräten. Zur Herkunft der Fahrzeugteile machten die 24 und 25 Jahre alten Insassen widersprüchliche Angaben. Der 24-Jährige hatte zudem Betäubungsmittel dabei. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Ladendieb hatte 3,64 Promille intus

Mitarbeiter des Aldi-Marktes in der Bergstraße beobachteten am Montag gegen 12.30 Uhr einen Mann, der alkoholische Getränke einsteckte. Dabei stieß er andere Flaschen zu Boden. Wegen eines Diebstahls am Sonnabend war der Mann den Mitarbeitern bereits bekannt. Sie hielten den 35-Jährigen fest. Polizeibeamte brachten ihn aufs Revier, wo ein Alkoholtest 3,64 Promille ergab. Deshalb durfte er zunächst in einer Zelle seinen Rausch ausschlafen.

In Straßengraben gefahren

Am Montagmittag ist eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel auf der L 34 aus der Thälmannsiedlung in Richtung Aurith aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto landete in einen Straßengraben. Die Fahrerin und ein einjähriges Kind wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

Der Blitzer der Stadt steht heute in Rosengarten auf der Booßener Straße.

