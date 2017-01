Polizeibericht Neuruppin vom 17.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Langen (RA) Einbrecher haben in Langen reiche Beute gemacht und Schaden angerichtet. Der Bewohner eines Einfamilienhauses musste am Montagabend bei seiner Rückkehr feststellen, dass Unbekannte bei ihm eingebrochen waren. Das Gartentor und die Eingangstür des Hauses waren gewaltsam aufgebrochen worden. Im Inneren waren die Räume durchwühlt worden. Die Täter haben Schmuck und Zigaretten mitgenommen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2 250 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt in dem Fall.