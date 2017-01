Polizeibericht Oranienburg vom 17.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Eine 63-jährige Frau ist am Montag gegen 15 Uhr auf dem Gehweg an der Bernauer Straße von einem Auto angefahren worden. Als die Frau an eine Einfahrt kam, fuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus der Grundstückseinfahrt heraus. Beide hielten Blickkontakt und stoppten. Die Frau ging daraufhin weiter und der Mann fuhr dennoch los. Die 63-Jährige wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Oranienburger Krankenhaus gebracht werden.

Einbruchsversuchein der Turm-City

Oranienburg. Im Zeitraum vom 14. bis zum 15. Januarhaben Unbekannte versucht, insgesamt 16 Aufbewahrungsschränke in der Turm-Erlebniscity aufzubrechen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bisher noch keine Angaben vor. Die Kripo ermittelt.

Toilettenhaus beschmiert

Oranienburg. Bisher unbekannte Täter haben am vorigen Wochenende das Toilettenhaus am Fischerparkplatz beschmiert. Auf einer Fläche von zwei mal 2,50 Metern und 1,50 Meter mal 70 Zentimeter sind mit silberner Farbe mehrere Buchstaben ohne politischen Bezug aufgesprüht worden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Stadt hat die Schmierereien entfernen lassen.

Verkehrsschild umgefahren

Oranienburg. Beim Abbiegen stieß eine Kia-Fahrerin am Montag gegen 9.30 Uhr in der Birkenallee gegen ein Verkehrsschild. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 1 500 Euro. Das Auto blieb fahrbereit. Der Stadthof ist über das verbogene Verkehrsschild in Kenntnis gesetzt worden.