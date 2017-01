Lichterfelde muss zittern

artikel-ansicht/dg/0/

Ende 2016 ist der alte Schulentwicklungsplan des Landkreises Barnim ausgelaufen. Ein neuer muss also her. Den Entwurf dafür hat die Kreisverwaltung dieser Tage den Kommunen als Diskussionsgrundlage übergeben. Ein Papier, das mancherorts mit Spannung erwartet wurde. Geht es doch um die Schicksalsfrage: Ist die Zukunft der Schulstandorte gesichert? Es geht aber auch um die Frage, ob mit den jetzigen Kapazitäten der künftige Bedarf gedeckt werden kann. Sowohl für die Grund- als auch für die weiterführenden Schulen.

Für Eberswalde werden 2017/18 laut Papier 375 Abc-Schützen erwartet, 2021/22 392. Für alle fünf Grundschulen (Bürgel, Schwärzesee, Finow, Goethe und Sellheim) sei die Perspektive- unter Beibehalt des Schulbezirks - "gesichert", so das Urteil der Kreis-Analysten. Die Kreisstadt muss also nicht zittern.

Etwas anders sieht es da schon beim Nachbarn Schorfheide aus. Für die Kommune werden 2021/22 zwar 79 Einschüler erwartet (2017/18 66). Doch das Gros entfällt auf Finowfurt. Dessen Grundschulstandort sei "gesichert". Groß Schönebeck hat den Status einer "Kleinen Grundschule". Der sei trotz geringer Zahlen in der ersten Jahrgangsstufe (2017/18 acht, 2021/22 18) aber nicht in Gefahr. Für die Grundschule Lichterfelde indes sei der Bestand nur bis 2020/21 gesichert, heißt es im Entwurf. Und dies auch nur unter der Voraussetzung, dass das Staatliche Schulamt eine Klassenbildung unterhalb von 20 Schülern oder jahrgangsübergreifenden Unterricht genehmigt. Bereits ab 2017/18 erreicht Lichterfelde nicht mehr die 20er-Marke (Ausnahme: 2018/19). Völlig offen ist die Perspektive ab 2021/22 - bei nur noch vier erwarteten Einschülern. Schon zum Schuljahresbeginn 2016/17 im September konnte Lichterfelde mit sieben Anfängern keine reguläre 1. Klasse mehr eröffnen, sondern musste auf jahrgangsübergreifenden Unterricht umstellen.

Ähnlich differenziert fallen die Prognosen für Biesenthal-Barnim aus. Die Grundschulen Biesenthal und Grüntal gelten als gesichert. Marienwerder hingegen hat nur eine Chance mit dem Wohlwollen des Staatlichen Schulamtes. 2021/22 wird es allerdings mit nur noch neun Abc-Schützen sehr knapp.

Die Grundschule "Georg Büchner", einzige Grundschule im Amt Joachimsthal, kann sich trotz rückläufiger Zahlen in relativer Sicherheit wiegen. Der Standort sei nicht in Gefahr, heißt es. Mit einigen Fragenzeichen ist die Entwicklung in Britz-Chorin-Oderberg verbunden, da es für Parsteinsee und Lunow-Stolzenhagen keine klaren Schulbezirksregelungen gibt. Die Eltern dort haben die Wahl zwischen den Grundschulen Oderberg und Angermünde. Wegen der unbekannten Größen könnte es in Oderberg 2021/22 zu weniger als 20 Abc-Schützen kommen. Damit läge dann die Entscheidung über eine Klassenbildung beim Schulamt. Gleiches gilt für Britz, wo sich die Zahlen von 2020 auf 2021 halbieren (von 40 auf 18 Erstklässler).

Während also an den Grundschulen hier und da die Kapazität den Bedarf übersteigt, zeichnet sich für die weiterführenden Schulen ein umgekehrter Trend ab. Weshalb die drei Oberschulen und die zwei Gymnasien im Oberbarnim nicht bangen müssen. Steigende Schülerzahlen in der Sekundarstufe führen laut Kreis an Oberschulen wie an Gymnasien bis 2021/22 sogar zu einem Defizit von jeweils mehr als drei Zügen (Klassen). Der Fehlbedarf rechtfertige aber nicht den Bau einer neuen Schule, so die Einschätzung. Langfristig sei nämlich wieder mit einer rückläufigen Entwicklung zu rechnen. Der vorübergehende Mehrbedarf an Räumen soll in "anderen geeigneten Gebäuden oder durch temporäre Bauten" gedeckt werden - bei Erhöhung der Zügigkeit der jetzigen Schulen.