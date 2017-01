Grundversorgung mit HallenfuÃŸball steht

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde/Strausberg (MOZ) Der Winter hat mit seinen Begleitern Schnee und Frost die Kicker der Region zwar weiterhin fest im Griff, aber die Fangemeinde braucht dennoch keine Entzugserscheinungen befürchten. Vielmehr ist die Grundversorgung mit Fußball in der Region durch anstehende Hallenturniere mehr als nur gewährleistet.

So hat der Fußballkreis Ostbrandenburg zwei heiße Eisen im Feuer. Am Sonntag ist die Sporthalle des Strausberger Oberstufenzentrums der Treffpunkt für zwei Hallenkreismeisterschaften. Die Ü35-Altherren ermitteln im Modus jeder gegen jeden den Titelträger 2017. Mit von der Partie sind der FV Erkner, MTV Altlandsberg, Blau-Weiß Wriezen, Jahn Bad Freienwalde, 1. FC Frankfurt und Union Fürstenwalde. Ab 15 Uhr suchen die Männer den Hallenmeister 2017. In zwei Staffeln werden zunächst die vier Halbfinalisten ausgespielt. Für diese "Endrunde" haben sich der FC Eisenhüttenstadt II, FV Erkner II, MTV Altlandsberg, VfB Steinhöfel, Petershagen/Eggersdorf,Storkower SC III, FC Rot-Weiß Neuenhagen und die zweite Vertretung von Grün Weiß Letschin II qualifiziert.

In der Bad Freienwalder Kurstadthalle haben die D-Jugendfußballer am Sonntag ab 9 Uhr ihren großen Auftritt. Veranstalter Jahn Bad Freienwalde hat sich mit dem BFC Dynamo Berlin, Kickers Oderberg, Victoria Seelow, Neutrebbin, ESC Eberswalde, FC Finowfurt sowie SG Beiersdorf/Kruge durchaus ansehnliche Konkurrenz eingeladen.

Bereits am Sonnabend sind die Fußballer von Grün-Weiß Letschin Gastgeber des traditionellen Sparkassencups. Die erste Partie wird um 14 Uhr angepfiffen.