Ungarn setzt vermehrt auf Nachhaltigkeit

Berlin (MOZ) In Ungarn, dem Partnerland der diesjährigen Grünen Woche, spielt die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Ungefähr 70 Prozent der rund zehn Millionen Einwohner leben in ländlichen Gebieten. Bekannt ist das Land in Deutschland vor allem für Gewürzpaprika, Salami und Wein. Spirituosen-Liebhabern dürfte auch das Nationalgetränk Pálinka bekannt sein - ein Schnaps, der aus Sauerkirschen, Himbeeren, Pflaumen oder Quitten gebrannt wird. Er wird nach strengem Reinheitsgebot hergestellt. Die Früchte dürfen nur in Ungarn geerntet werden. Doch auch Honig und Fleischwaren vom Wollschwein (Mangalica-Schwein) sind Premiumprodukte, die an Gourmets im Ausland verkauft werden.