68 gefÃ¤hrdete Kinder in der Region Erkner

Erkner (MOZ) Das Jugendamt des Landkreises hat 2015 in der Planungsregion Erkner - dazu gehören außer der Stadt auch Woltersdorf, Schöneiche, Grünheide und das Amt Spreenhagen - zwölf Kinder in Obhut genommen; das sind deutlich weniger als in den Vorjahren (2013: 23, 2014: 21). Diese Maßnahme ist in der Regel die letzte Konsequenz, um eine Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden, also dass das Kind ständig vernachlässigt oder gar misshandelt wird. Wie Martin Saupe vom Allgemeinen Sozialdienst des Landkreises bei der Vorstellung der Zahlen im Erkneraner Sozialausschuss am Montagabend sagte, können Jugendliche aber auch selbst um Inobhutnahme bitten; es ist also nicht zwingend ein Hinweis auf eine Gefährdung. Solche Minderjährige müssen aufgenommen werden. Zwei dieser Fälle hat es 2015 im Raum Erkner gegeben, sagte Saupe am Dienstag auf Nachfrage.

Bei 199 Kindern im Raum Erkner wurde überprüft, ob es eine Gefährdung gab, das waren 2,67 Prozent aller Kinder. Bei 68 Kindern kamen die Sozialarbeiter, die die Familien aufsuchten, zu dem Schluss, dass die Kinder tatsächlich gefährdet sind; im Raum Erkner sind diese Zahlen rückläufig.

Damit es zu all dem erst gar nicht kommt, baut der Landkreis unter anderem ein Netzwerk Gesunde Kinder auf. Als eine von zwei Koordinatorinnen fungiert dabei Kirstin Buch, Erzieherin in der Kita Knirpsenhausen in Erkner. Sie ist auch zertifizierte Elternberaterin und organisiert zweierlei. Sie macht Bildungsangebote in den Eltern-Kind-Zentren. In Erkner war am Montag eine Logopädin zu Gast, in Grünheide geht es am Donnerstag in einem "Töpfchen-Seminar" um Sauberkeitserziehung beim Kleinkind - und darum, wie Eltern mit Wut und Trotz umgehen (Beginn: 18.30 Uhr). Zum zweiten leitet die Erkneranerin die Ausbildung ehrenamtlicher Familienlotsen an, die regelmäßig Familien begleiten sollen.

