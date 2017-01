Naturpark wirbt auf der GrÃ¼nen Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Menz/Berlin (GZ) Werbung für die Region macht auf der Grünen Woche, die am Freitag eröffnet wird, auch der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Am 22. Januar ist er am Stand der Nationalen Naturlandschaften Brandenburgs vertreten. Mit dabei sind Dr. Mario Schrumpf und Heiko Strobel von der Naturparkverwaltung und Klaus Bresemann vom Förderverein "Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide". Als regionaler Anbieter ist in diesem Jahr die Manufaktur "Drei Jahreszeiten" aus Altglobsow mit im Boot, vormals als "Menzer Naturprodukte" bekannt. Leo Tiede, Susanne Ludwig und Philmann Hartmann wollen in diesem Frühjahr überdies eine Gläserne Manufaktur eröffnen.