Angeklagte trotz Drogen schuldfÃ¤hig

Potsdam (MOZ) Drei der sechs Angeklagten im Prozess um einen Brandanschlag in Nauen (Havelland) haben einige der ihnen zur Last gelegten Taten unter erheblichem Drogeneinfluss begangen. Zu dem von ihnen in dem Zusammenhang erhofften Strafnachlass wird es aber wohl nur teilweise kommen. Ein Sachverständiger führte am Dienstag vor dem Landgericht Potsdam aus, dass Dennis W. vor den Brandanschlägen auf das Auto eines Polen und der Turnhalle in Nauen Amphetamine konsumiert habe. W. selbst hatte erklärt, jeweils "voll auf Sendung" gewesen zu sein. Nach Einschätzung von Gutachter Hartmut Fischer würde die Art und Weise der Tatbegehung darauf schließen lassen, dass die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit "nicht erheblich beeinträchtigt" war. So sei er planvoll, zielgerichtet und vorsichtig vorgegangen. "Beim Hantieren mit Spiritus muss man aufpassen, sich nicht selbst anzuzünden", gab der Sachverständige zu bedenken.

Vor dem Landgericht in Potsdam wird am 17. Januar 2017 der Prozess gegen Angeklagte fortgesetzt

Auch Christopher L. kann sich aus ähnlichen Gründen nicht auf mildernde Umstände für den Brandanschlag auf die Baustelle einer Flüchtlingsunterkunft berufen. So betrunken er auch gewesen sein mag, handele es sich dennoch keineswegs um eine spontane Tat im Vollrausch. Etwas anders sehe es bei der gemeinsamen Farbbeutelattacke von Christopher L. und Frank E. auf ein Büro der Linken in Nauen im Mai 2015 aus. L. dürfte zwei, E. sogar drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben. "Auch wenn sie den Konsum gewohnt waren, geht das in Richtung Steuerungsunfähigkeit", sagte der Gutachter.

Der geplante Termin für die Schlussplädoyers in dem Prozess verschiebt sich indes. Angepeilt wird nun der 24. Januar. Das Urteil könnte am 6. Februar gesprochen werden. Grund für die Verzögerung sind weitere Beweisanträge. Sowohl die zwei Verteidiger des Hauptangeklagten Maik Schneider als auch der Nauener NPD-Politiker selbst reichten am Dienstag eine Fülle neuer Anträge ein. Unter anderem will er Zeugen hören, die der Behauptung widersprechen sollen, er sei fremdenfeindlich. So habe er immer wieder Kontakt zu Asylbewerbern gehabt, sagte Schneider. Weitere Anträge, über die das Gericht nun zu entscheiden hat, zielen unter anderem darauf ab, den Anschlag auf die Turnhalle als spontane Tat darzustellen, die er weitgehend allein durchgeführt habe.