KÃ¤lte, Hitze, Regen und Schlamm

Im Gesamtklassement belegte das ambitionierte Team nur den 27. Platz. Obwohl alle drei Mini ihr Debüt meisterten und das Ziel in Buenos Aires erreichten, ist das saudisch-deutsche Team alles andere als zufrieden. Dennoch beendeten sechs der sieben Mini die für Mensch und Maschine extrem anstrengende Rallye in den Top 20. Gewinner der Dakar wurde einmal mehr Stephane Peterhansel und dessen Co-Pilot Jean-Paul Cottret in einem Peugeot.

Die drei neuen Mini John Cooper Works Rally, von denen einer von Al-Rajhi/Gottschalk gefahren wurde, erlebten aus Sicht des BMW-Teams ein positives Debüt. Ohne größere technische Schwierigkeiten legten die drei Rallyefahrzeuge die Strecke von Paraguay durch Bolivien und Argentinien zurück. Doch die äußeren Bedingungen hatten starken Einfluss auf das Ergebnis. Dazu gehörte die dünne Luft in Bolivien, die besonders Yazeed Al-Rajhi auf der vierten Wertungsprüfung zu schaffen machte. Mit extremen Kopfschmerzen musste der Saudi die Prüfung abbrechen. Zudem verhinderte das Wetter auf den folgenden Etappen die Möglichkeit, verloren gegangene Zeit aufzuholen. Mehrfach mussten Wertungsprüfungen gekürzt oder sogar abgesagt werden. 1 400 von 4 093 Wertungskilometern wurden nicht absolviert - also mehr als ein Drittel der geplanten Distanz. Dass das gezeichnete Mini-Team trotz der Zeitüberschreitung überhaupt noch weiterfahren durfte, hat es einem Protest zu verdanken, dessen Begründung auf dem plötzlichen Höhensprung in die Anden basierte.

Besonders auf der neunten Etappe hätten die Mini angreifen können. Doch auch diese Etappe musste wegen eines Erdrutschs abgesagt werden. Schließlich hat sich auch in diesem Jahr wieder gezeigt, dass die Buggys durch das technische Reglement einen großen Vorteil zu den allradangetriebenen Fahrzeugen haben. Der weitaus größere Federweg lässt andere Geschwindigkeiten über unebene Passagen zu.

"Leider haben reglementbedingten Einflüsse, die wir nicht ändern können, bessere Ergebnisse verhindert", analysiert Timo Gottschalk. "Dazu gehört, dass die Allrad-Diesel-Fahrzeuge klar im Nachteil sind. Die vielen schnellen, welligen und steinigen Passagen, die wir in diesem Jahr absolvieren mussten, waren hart für unsere Mini, und wir hatten keine Chance gegen die Buggys."

Al-Rajhi hatte zwar einen guten Start in die Dakar. Doch die enorme Höhe auf der vierten Etappe ließ die Podiums-Träume ganz früh platzen. "Die diesjährige Dakar hat uns schon Spaß gemacht, aber ich halte nicht viel davon, in solche großen Höhen zu gehen. Ich war gut unterwegs, aber in der Höhe habe ich mich sehr schlecht gefühlt, zumal ich vorher auch noch eine Erkältung hatte", erzählt der Saudi. "Insgesamt ist das sehr schade, denn ich hätte gern ein besseres Ergebnis eingefahren. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr, wenn überhaupt, nicht direkt in so große Höhen kommen, sondern step by step."

Der Mini ist ein sehr stabiles Auto. Viele Teams hatten technische Probleme, "das war bei uns nicht der Fall. Es war eher unser Team, das Fehler gemacht hat", berichtet Timo Gottschalk selbstkritisch. Das extreme Wetter machte auch den Mechanikern das Leben schwer. Enorme Hitze in Paraguay und Argentinien, heftige Regenfälle in Bolivien, Schlamm und Kälte verlangten dem gesamten Team viel ab. Die Mechaniker konnten trotz der widrigen Umstände ihre Konzentration aufrecht halten und bereiteten jeden Abend die acht Fahrzeuge perfekt für den nächsten Tag vor."

"Dieses Jahr waren die Bedingungen für alle sehr schwer", so Gottschalk weiter. "Die Hitze zu Beginn der Dakar von über 40 Grad, danach die Höhe in Bolivien von über 4 000 Metern - zusätzlich der starke Regen und Schlamm. Das war körperlich und mental sehr anstrengend. "Wenn man bei Regen unter dem Auto liegt und einem das Wasser in den Kragen läuft und überall Matsch ist, dann ist das kein Spaß", lobt Gottschalk nochmals die Mechanikercrew.

Für Timo Gottschalk war es 2017 die neunte Dakar. Als Höhepunkt gilt zweifelsfrei der Gesamtsieg vor sechs Jahren. Damals navigierte er Nasser Al-Attijah im VW Touareg auf Rang eins. Silber ein Jahr zuvor (mit dem Katari Al-Attijah) und mehrere Etappensiege komplettieren die Bilanz des 42-Jährigen. Neben Yazeed Al-Rajhi saß der Diplom-Ingenieur (Fahrzeugtechnik) zum dritten Mal.