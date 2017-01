Derzeit nur Training in der Halle

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) 17 Spieler zählte Marc Flohr zum Trainingsauftakt des MSV Neuruppin am Montagabend. Damit waren fast alle da, auf die der Fußball-Brandenburgligist in der Rückrunde bauen kann.

Gefehlt hat allerdings Sebastian Vella. Er stößt in diesen Tagen vom Jugendförderclub Berlin zum MSV, setzte aber zunächst wegen einer Erkrankung aus. Vella soll die Lücke stopfen, die Keeper Johannes Wilke mit seinem Vereinsaustritt aufriss. Mit Daniel Fraufarth haben die Neuruppiner derzeit nur einen etatmäßigen Keeper im Kader.

Mit dabei waren zwei aus dem Pool der A-Junioren, wie Flohr die "fünf, sechs Jungs" nennt, die peu a peu dazustoßen. Lars Müller und Justin Barkow gesellten sich am Montag zur Gruppe, die sich im Sportcenter zu einem lockeren Warm-up traf. An ein Freilufttraining sei im Moment nicht zu denken, erinnert der Coach an den überfrorenen Boden. Daher müsse der MSV am kommenden Sonnabend aus dem Kalten heraus ins erste von fünf Testspielen gehen. Oberligist Schöneiche befindet sich in Lindow im Trainingslager und spielt am 21. Januar auf dem Kunstrasenplatz an der Sportschule gegen den unterklassigen MSV. Allerdings differieren die Anstoßzeiten: Fixierte der Gastgeber 14 Uhr, so geht Flohr von einer Stunde später aus.

Gesundheitliche Sorgen meldete Martin Dombrowski. Seinen Schmerzen im Knie soll in dieser Woche mittels Arthroskopie auf den Grund gegangen werden. Der lange verletzte Florian Riehl zählte am Montag jedoch wieder zum Team des Staffeldritten. Nicht mehr dabei sind Patrick Mann, Johannes Wilke und Steven Koop, die sich in der Winterpause Klassenkontrahent Schwarz-Rot Neustadt anschlossen.

Zum allein auch deshalb brisanten Rückrundenduell der beiden Ruppiner Vertreter kommt es am 19. Mai. Das ist ein Freitag. Neustadt hatte das Hinspiel mit 2:1 für sich entschieden. Seine erste Partie um Punkte wird der MSV am 25. Februar austragen. Gästeteam im Volksparkstadion ist dann der SC Miersdorf/Zeuthen.