Die Einheizer von FÃ¼rstenwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Draußen ist es knackig kalt, in der Wohnung mollig warm. Aber nicht jedes Haus hat eine eigene Heizung. Tausende Wohnungen, Schulen und Kitas in Fürstenwalde werden mit Fernwärme geheizt. Wo sie entsteht und wie das funktioniert, hat sich die MOZ mal zeigen lassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545300/

EWE-Heizkraftwerk in der Frankfurter Straße: Nadine Auras und Stefan Ziegert sehen sich die Gasverbräuche an.

Keine Kohlen, kein Schmutz. Statt dessen: glänzende Stahlrohre, blau und grau lackierte Behälter. Wir sind im Heizkraftwerk des Energieversorgers EWE in der Frankfurter Straße in Fürstenwalde. Die 15 mal 25 Meter große Halle ist um diese Zeit normalerweise menschenleer. Das 110 Grad Celsius warme Wasser, durch das Wohnungen, Schulen und Kitas warme Räume und warmes Wasser bekommen, fließt dennoch in das 17 Kilometer lange Leitungssystem des Unternehmens, das unter der Stadt liegt.

Stefan Ziegert, Mitarbeiter im Wärme-Kompetenzzentrum der EWE, lächelt. Er zeigt auf dünne gelbe Leitungen. Durch sie strömt Erdgas in einen großen Motor - das Blockheizkraftwerk (BHKW). Dieses ist dank seines Brummens zwar zu hören, aber eigentlich nicht zu sehen. Es ähnelt dem Motor eines Erdgas-Autos und steckt in einem drei mal vier Meter großen Schrank. 28,6 Millionen Kilowatt-Stunden Gas strömen pro Jahr in das BHKW hinein und 20,2 Millionen Kilowatt-Stunden Wärme sowie 3 Millionen Kilowatt-Stunden Strom kommen wieder hinaus. Der Strom wird ins Netz eingespeist und die Wärme erhitzt das Wasser, das durch die Fernwärmeleitungen strömt.

Es ist nicht das einzige BHKW in Fürstenwalde - in Paul-Frost-Ring und Holzstraße gibt es weitere. Allerdings soll das in der Holzstraße "zurückgebaut" werden, sagt Ziegert. Dafür werde das BHKW in der Frankfurter-Straße durch ein leistungsfähigeres zu ersetzen. Rund 1,5 Millionen Euro sind dafür eingeplant.

Insgesamt 2200 Wohnungen und 330 Einfamilienhäuser versorgt EWE in der Stadt mit Fernwärme, sagt Pressesprecherin Nadine Auras. Damit das BHKW auch bei wenig Verbrauch durchlaufen kann und in Spitzenzeiten keiner frieren muss, gibt es einen "Sommerlastkessel" und einen "Spitzenlastkessel", die zusätzlich arbeiten können.

Ist das Wasser 110 Grad Celsius heiß, strömt es in ein im Durchmesser maximal 25 Zentimeter dickes Rohr zu den Wohnungen - und, wenn es sich abgekühlt hat, wieder zurück in die Frankfurter Straße. Störungen gibt es selten. "In den letzten fünf bis sechs Jahren war es maximal mal eine Stunde", sagt Ziegert.

Während EWE die Mitte und den Süden von Fürstenwalde versorgt, ist die Steag New Energies GmbH für den Norden zuständig. Ihr Heizkraftwerk steht auf dem Pintsch-Gelände Am Heizwerk 5. Doch auch dort deutet nur noch der Straßenname darauf hin, dass mal Berge von Kohlen angeliefert, bewegt und schließlich verheizt wurden. Das Heizhaus-Gelände entstand Ende der 1950er-Jahre, sagt Betriebsstättenleiter Andreas Schwelgien.

Heute liefern zwei mit Erdgas betriebene Blockheizkraftwerke und zwei zuschaltbare Kessel die Wärme für 2100 Wohnungen, drei Kitas, drei Schulen, zwei Turnhallen, zwei Autohäuser sowie Gewerbe und Handel. Ein elf Kilometer langes Leitungsnetz durchströmt das heiße Wasser dazu. "Es gibt eine hydraulische Trennung zwischen unserem Netz und den Heizungen der Kunden", betont Schwelgien. Andernfalls könnten bei einem Rohrbruch tausende Liter Wasser riesige Schäden anrichten.

Fünf Mitarbeiter sorgen im Werk der Steag dafür, dass alles reibungslos läuft. "Sie müssen in allen Bereichen der Technik bewandert sein", betont Schwelgien. Schließlich müssen die Angestellten die Anlagen überwachen und reparieren, aber auch zu den 115 Hausanschlussstationen fahren, falls eine Störung gemeldet wird. "Das typische Bild vom Heizer gibt es nicht mehr", sagt Schwelgien. Dass er aber nun schon seit mehr als 30 Jahren dafür sorgt, das viele tausend Fürstenwalder Wohnungen geheizt sind, macht ihn dennoch stolz.