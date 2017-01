Schwarze Pommes und Bauernspiele

artikel-ansicht/dg/0/

Wer sich unter dem Funkturm einmal um den Globus futtern will, braucht bekanntlich nicht nur einen fitten Magen, sondern auch flinke Beine. Alle 26 Hallen an einem Tag zu erkunden, ist schier aussichtslos. In der neuen Markthalle 12 allerdings finden Schlemmer-Freunde erstmals deutsche Wattwürmer (geräucherte Salami-Sticks), Chili-Dips aus Spanien, Gewürze aus Madagaskar und Honig von der Côte d'Azur an einem Ort. "In dieser Halle konzentriert sich erstmals ein besonderes Nahrungs- und Genussmittelangebot, wie es heute in angesagten Streetfood-Markthallen zu finden ist", erklärt Messe-Sprecher Wolfgang Rogall.

Im Ambiente geschäftigen Markttreibens laden vor allem kleine Manufakturen zum Stöbern, Entdecken und Kosten ein. Neben Craft-Bieren aus Privatbrauereien wird es dort vor allem ausgefallene Leckerbissen wie zum Beispiel Delimanjoo - kleine mit Vanillepudding gefüllte koreanische Pfannkuchen - geben.

In der neuen Halle geht es vor allem auch um die Zubereitung. Das "Pulled Pork", ein zartes, auseinanderzupfbares Schweinefleisch, wird beispielsweise viele Stunden bei niedriger Temperatur gegart. Ein Berliner Start-up verkauft nicht nur Smoothies aus Obst und Gemüse, sondern auch Mixer und Rezeptbücher. Wie geröstete Nüsse verarbeitet werden, will ein Anbieter von Nussmühlen und Nusscrememaschinen vorführen.

Experimentierfreudige Besucher können auch schwarze Pommes, schwarze Bratwurst oder schwarze Semmeln probieren. Sie werden von einem bayerischen Produzenten mit medizinischer Pflanzenkohle und Tintenfisch-Tinte gefärbt. Der Trend kommt aus China. "Schwarzes Essen" gilt als gesund, weil es Schlackenstoffe bindet und die Darmtätigkeit anregt.

Aus einem roten original Londoner Bus wird es dagegen die weniger gesunde Fudge geben, eine britische Süßware, die auch als weicher Karamell- oder Toffee-Bonbon bezeichnet wird.

Abgesehen von dieser neuen Multi-Kulti-Halle mit starkem Berliner Einschlag präsentieren sich die Aussteller wie immer nach Staaten und Bundesländern geordnet. "Der Fokus liegt auch bei den internationalen Anbietern immer mehr auf den einzelnen Regionen", erklärt Rogall. So betont das diesjährige Partnerland Ungarn, dass seine edelsüßen, rotgoldenen Gewürzpaprikas aus der alten Stadt Kalocsa am Donauufer stammen. "Das ist eine Marke wie Beelitzer Spargel oder Obst aus Werder. Da haben die Verbraucher einfach Vertrauen", sagt der Messesprecher.

Auf der genussvollen Deutschland-Tour durch die westlich gelegenenen Hallen können Besucher mit 500 Ausstellern von der Küste bis zu den Alpen in Kontakt treten. Auch von ihnen setzen viele bei ihren Präsentationen auf Erlebnisgastronomie. So wird es neben zahlreichen Showkoch-Events auch wieder reichlich Musik und Folklore geben. In der Baden-Württemberg-Halle (5.2b) sollen neben Badischen Schäufele (geräucherte Schweineschulter) und Ofenschlupfer (süße Mehlspeise) auch "knifflige Bauernspiele", eine "witzige Kehrwochen-Fotowand" und eine lehrreiche Übersetzungsscheibe "Schwäbisch-Deutsch" für Erheiterung sorgen.

Rheinland-Pfalz lädt dagegen in den "Weingarten" ein, und Sachsen-Anhalt präsentiert zum 500-jährigen Reformationsjubiläum eine "Luther-Backmischung mit authentischen Zutaten aus dieser Zeit".

Auch die Gärtner der Blumenhalle orientieren sich an einem Zitat des Reformators. Unter dem Motto "Das Paradies ist überall" arrangieren sie Zehntausende Tulpen, Narzissen und Hyazinthen. Das Blumenparadies aus duftendem Lavendel, Rosen, Flieder und Orchideen soll laut dem Berliner Kleingärtnerverband auch für innerstädtische grüne Oasen werben.