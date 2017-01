Frist fÃ¼r Umfrage zum Festplatz lÃ¤uft ab

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Noch knapp zwei Wochen haben Bürger und Gäste der Stadt Zehdenick die Möglichkeit, ihre Meinung zur geplanten Mehrzweckhalle auf dem Gelände des neuen Festplatzes an der Philipp-Müller-Straße kundzutun. Bis zum 31. Januar kann jeder einen Fragebogen dazu ausfüllen, der auch auf der Homepage der Stadt unter www.zehdenick.de ausgefüllt werden kann. Wer mit der neuen Technik nicht vertraut, kann sich auch in der Stadtverwaltung in der Falkenthaler Chaussee ist gedrucktes Exemplar des Fragebogens besorgen, ihn ausfüllen und anschließend in den Briefkasten werfen. Mit der Umfrage will das von der Kommune im vergangene Jahr beauftragte Beratungsunternehmen unter anderem erfahren, welche Veranstaltungen sich die Zehdenicker wünschen und wie viele Events sie pro Jahr in der Stadt und an anderen Orten bislang besucht haben.