"Maschine" sagt Konzerte ab

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Maschine live mit Allstar-Band" ist die "Neubeginner-Tour" überschrieben, mit der Dieter Birr alias "Maschine" nach dem Abschied der Puhdys in diesem Jahr neu durchstartet. Viele seiner Fans in Brandenburg dürften aber enttäuscht sein, denn am Dienstag hat die veranstaltende Agentur aus Leipzig mitgeteilt, dass sieben der 18 angekündigten Konzerte ersatzlos gestrichen worden sind. Dazu gehören auch das für den 3. Februar im Potsdamer Lindenpark und das für den 4. Februar in der Messehalle 1 in Frankfurt (Oder) geplante Konzert. Einziger verbleibender Auftrittstermin in Brandenburg ist der am 1. Februar in der Stadthalle in Cottbus. Gründe für die Absage wurden zunächst nicht angegeben.