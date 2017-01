GroÃŸe Mengen Drogen in Oranienburg verkauft

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Es waren große Mengen Drogen, die die Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen in Oranienburg und Berlin im Herbst 2013 gefunden hatte. Mehr als sechs Kilogramm Marihuana, ein halbes Kilogramm Amphetamine, 358 Gramm Cannabisblüten, außerdem Cannabispflanzen sowie 4,65 Gramm Kokain fielen den Beamten in die Hände. Beschlagnahmt wurden noch eine Machete, eine Softairpistole und 5 450 Euro Bargeld. Nach der Verurteilung der Angeklagten fällt das Geld, das bei den Drogenverkäufen eingenommen worden war, der Staatskasse zu.

Vier Angeklagte mussten sich am Dienstag vor dem Landgericht Neuruppin wegen bandenmäßigen Drogenhandels in mehreren Fällen verantworten. Sie waren mit Blick auf die Drogenmengen nach Einschätzung des Gerichts keine ganz kleinen Fische.

Der Prozess sollte zunächst bereits im April 2016 starten, wurde aber verschoben, weil die 24-jährige Angeklagte damals hochschwanger war. Sie ist die Ehefrau des 38-jährigen Hauptangeklagten. Der Berliner soll die Drogen in der Hauptstadt gekauft und dann zum Weiterverkauf nach Oranienburg gebracht haben. Der Handel soll im August 2013 begonnen haben. Im Oktober wurde der 38-jährige Berliner, der von seiner Frau unterstützt wurde, festgenommen. In seinem Auto fanden die Polizeibeamten Drogen und Bargeld. Anschließend wurden seine Wohnung und die Wohnungen seiner Komplizen untersucht. Ein 28-jähriger Oranienburger, der Cannabis und Amphetamine in der Kreisstadt an den Mann brachte, wohnte damals bei seiner Mutter. Ein 55-jähriger Oranienburger stellte seinen Tresor für die bei den Drogeneinnahmen erzielten Einkünfte zur Verfügung. Er wurde am Dienstag wegen Beihilfe verurteilt und muss 1 350 Euro in 90 Tagessätzen zu 15 Euro zahlen.

Der 28-jährige Oranienburger wurde wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Während der dreijährigen Bewährungszeit muss der Angeklagte zudem monatlich 50 Euro zahlen. Das soll ihn stets an seine Tat erinnern und ihn von einer Wiederholung abhalten, sagte Gerichtssprecherin Iris le Claire.

Dasselbe Urteil erhielt die 24-jährige Berlinerin, die wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in vier Fällen angeklagt war. Ihr Mann muss dagegen für drei Jahre ins Gefängnis. Er erhielt keine Bewährung. Bei ihm kam noch ein fünfter Fall von Drogenhandel hinzu. Außerdem waren die Angeklagten wegen anderer Delikte bereits verurteilt. Der Mann hatte nach der Festnahme vom 30. Oktober 2013 bis 28. März 2014 bereits in Untersuchungshaft gesessen. Diese Zeit wird ihm auf die Haftzeit angerechnet.

Strafmildernd wertete das Gericht aber das Geständnis aller vier Angeklagten. Diese verkürzten damit auch den für vier Termine angesetzten Prozess. Da weder Staatsanwaltschaft noch die Verteidiger der Angeklagten Rechtsmittel einlegten, sei das Urteil bereits rechtskräftig, sagte Iris le Claire.