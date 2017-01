Haussperling fÃ¼hrt die Liste an

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis einschließlich Montag haben Vogelfreunde Zeit gehabt, ihre Beobachtungen aus der siebten bundesweiten "Stunde der Wintervögel" online auf der Website vom Nabu einzutragen. Das haben sie auch zahlreich getan: Bereits am Donnerstag stand fest, dass sich mehr als 100 000 Teilnehmer an der Vogelzählung beteiligt haben - das ist Rekord, wie der Nabu mitteilt.

Futtern in Schönfließ: Zahlreiche Haussperlinge konnten während der "Stunde der Wintervögel" auch an den Futterstellen von Günter Knabe in Schönfließ beobachtet werden. Als einer von rund 350 Teilnehmern aus Oder-Spree zählte der Rentner mit.

Seitdem ist die Zahl der Teilnehmer weiter gestiegen. Bis Montag haben mehr als 115 000 Hobby-Ornithologen ihre Beobachtungen auf der Website eingetragen, nach und nach werden nun postalisch eingesandte Meldungen ausgewertet. Das bisherige Ergebnis: Bundesweit wurden in knapp 75 000 Gärten und Parks insgesamt mehr als 2,5 Millionen Vögel gezählt. Am häufigsten beobachtet wurde der Haussperling (rund 420 000 Exemplare), gefolgt von der Amsel (325 000), der Kohlmeise (275 000), dem Feldsperling (260 000) und der Blaumeise (200 000).

Im Landkreis Oder-Spree haben sich rund 350 Teilnehmer an der Aktion vom 6. bis zum 8. Januar beteiligt und in 230 Gärten und Parks knapp 11 650 Vögel gezählt. Die Spitzenplätze in der Region belegen nach bisherigem Stand die Saatgans (2000), gefolgt vom Haussperling (1600), der Kohlmeise (1400), dem Feldsperling (1200), der Amsel (850), der Blaumeise (820) und dem Grünfink (640). Wie kann es sein, dass die Saatgans auf Platz eins gelandet ist? "Ein Zufall", meint Axel Schmidt, Nabu-Kreisvorsitzender in Beeskow. Abhängig vom Beobachtungsort ließen sich nämlich riesige Schwärme mit Hunderten und bis zu achttausend Exemplaren beobachten, erklärt der Experte.

Der Nabu zieht aus den Ergebnissen der Zählung erste Rückschlüsse. So habe der milde Winter zu weniger Reiselust bei den Vögeln gesorgt. Die Folge: Arten, deren Winterbestände hierzulande vom Zuzug von Artgenossen aus dem Norden und Osten abhängen, sind auffallend selten. Deutlich wird das an heimischen Meisenarten. Auch viele Kleiber (minus 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr in Oder-Spree) und Schwanzmeisen (minus 51 Prozent) fehlten. Umgekehrt blieb der Star vielfach hier (plus 617 Prozent).