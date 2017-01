LINKE setzt auch lokal auf soziale Gerechtigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545312/

In seiner Begrüßungsrede betonte Petzold: "Wir bleiben Ansprechpartner Nummer eins für soziale Gerechtigkeit, für mehr sozial-bezahlbare Wohnungen in Falkensee. Den Wohnungsbedarf gedeckt zu bekommen, ist die dringlichste Herausforderung für die Stadt." Gleichzeitig begrüßte er die Leistungen der Stadt in den Bereichen Bildung, Jugend und Familie, weil beispielgebendes geleistet worden sei, etwa für den Schul- und Kitsektor. Eine weitere Herausforderung sieht der Bundestagsabgeordnete in der optimalen Gewährleistung des Nahverkehrs. Dazu bedarf es eines schlüssigen Verkehrs- und eines neuen Buskonzeptes, um bessere Verkehrsanbindung und -verbindungen zu gewährleisten. Petzold betonte: "Dafür steht Die Linke in Falkensee ebenso, wie für ein Falkensee des Willkommens und ein lebenswertes Falkensee für alle, mit mehr Demokratie und Mitbestimmung."