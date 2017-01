artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Am vergangenen Sonntag lud die überparteiliche Europa-Union Havelland zu ihrem Neujahrsempfang in das Musiksaalgebäude am Gutspark in Falkensee ein. Hans-Peter Pohl, Vorsitzender des Kreisverbands Havelland, verwies in seiner Eröffnungsrede auf das Erfordernis, der Überbürokratisierung der Europäischen Union Einhalt zu gebieten.

So könnten "wir mit weniger Bürokratie und mehr Transparenz zu mehr europäischem Verständnis gelangen und mit mehr demokratischer Mitwirkung zu mehr europäischem Bewusstsein" gelangen. In seinem Ausblick auf 2017 legte Pohl einen Schwerpunkt auf den wachsenden "Populismus in Europa". Auf die vom Populismus ausgehenden Gefahren will der Kreisverband in "Europa-Diskussionen" hinweisen. Dazu werden Mitglieder des Verbandes entsprechende Gesprächsrunden an Schulen initiieren. Anschließend sprach als Gast, der Generalsekretär der Europa-Union Deutschland, Christian Moos zum Thema "Föderalismus das Zukunftsmodell für Europa", zu den Herausforderungen und Perspektiven der Europäischen Union. Zahlreiche Vertreter von Parteien und Institutionen gehörten zu den Gästen der Veranstaltung.Text/Foto: Neubauer