Wenn der Wolf kommt

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Im Nauener Stadtwald wurde im Herbst bereits ein Wolf gesichtet. Das belegten einst die Aufnahmen einer Wildkamera. In Rathenow stand Ende Dezember Isegrim bereits auf dem Gelände einer Kita - und verschwand spurlos. Die Existenz des Wolfes wird sich auch im Havelland zunehmend bemerkbar machen. Davon geht nicht nur der Kreisbauernverband Havelland aus, der am Montag im Schloss Ribbeck Seminar zum Thema "Der Wolf kommt näher, was nun?" einlud.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545314/

Rund 50 Teilnehmer, unter ihnen zahlreiche Landwirte, Jäger und Privatzüchter, beteiligten sich im Anschluss an der regen Frage- und Diskussionsrunde. Es zeigte sich deutlich, dass ihre Sorgen wachsen, je näher der Wolf dem Havelland kommt. Vor allem im Nachbarkreis Teltow-Fläming und im südlichen Land Brandenburg sind die Räuber aktiv, wie es aus den Statistiken hervorgeht.

Die beiden Wolfexperten - Katrin Todt vom Landesumweltamtes und Dr. Simon Harnisch vom Landesbauernverband, referierten vorab zur Entwicklung der Population, zu den Präventionsmöglichkeiten und zum Schadensmanagement. "Derzeit gibt es 63 Rudel in Deutschland. In Brandenburg sind es 150 Tiere, deutschlandweit 400 - Tendenz steigend", sagt Harnisch, der vor allem eine sachliche Diskussion für notwendig hält. Die Zahl sei in den letzten exponentiell gewachsen, so der Experte. "In 15 Jahren sei unter den jetzigen Bedingungen mit 2000 Tieren in Deutschland zu rechnen. Eine Regulierung der Zahlen findet derzeit nur durch den Straßenverkehr statt". Der Unmut bei den Landwirten wachse indes, da die Schadensmeldungen trotz Vorkehrungen gestiegen seien, unterstreicht Harnisch. "Die Bauern sehen den Wolf zwar wie das Ministerium als schützenswert an. Wenn Prävention und Schadenersatzregelung jedoch nicht ausreichend funktionieren, darf auch die Regulation des Wolfsbestandes kein Tabu mehr sein", forderte er.

Katrin Todt setzt vor allem auf Prävention durch richtig gesetzte Zäune. Vor allem Strom weise Wölfe in ihre Schranken. Allein ein elektrisches Spannungsfeld schrecke viele Wölfe mit Stromerfahrung ab. "Lieber mehr Strom!", lautet daher ihr Ratschlag. Mit einer Grafik verdeutlicht Todt den sprunghaften Anstieg der Tierrisse im vergangenen Jahr, und hier vor allem bei Schafen, Damwild und Rindvieh. Allein 185 gerissene Schafe gab es letztes Jahr im Land Brandenburg. "Bei Übergriffen des Wolfs ist richtiges Verhalten am "Tatort" unabdingbar, um einen Schadenanspruch geltend zu machen", mahnte sie die Zuhörer. Oft werde der Tatort "zerlatscht" und wichtige Beweismittel seien für den Rissgutachter dann für alle Zeit vernichtet - und somit auch für eine Schadenregulierung. Dirk Peters, Vorsitzender Kreisbauernverband Havelland, wünscht sich wie viele Betroffene eine gesetzliche Schadensregulierung, und nicht nur Entschädigungen auf freiwilliger Basis seitens des Landes.

Der Wolf ist neugierig, respektlos und nicht scheu. Seine Population regelt sich über die Nahrung. Und da sind sich die Nutztierhalter einig, könnte bald auch Isegrim die Zustände im Havelland für sich als paradiesisch empfinden.

Dr. Axel Behrendt, Geschäftsführer vom Landesverband Landwirtschaftliche Wildhaltung Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern, sagte während der Diskussion: "Es gibt jetzt schon mehr Wölfe im dichtbesiedelten Deutschland als im dünnbesiedelte Skandinavien, wo er bejagt wird und dadurch wenig Probleme bereitet." In absehbarer Zeit müsse es demzufolge eine reguläre Bejagung auch in Deutschland geben, ähnlich wie in anderen europäischen Ländern, auch um die natürliche Scheu vorm Menschen wiederherzustellen, sagte er. "Der sogenannte günstige Erhaltungszustand ist bereits erreicht. Es sollte nicht so lange gewartet werden, bis das Wolfsproblem nicht mehr zu lösen ist", fordert er. Und Frank Wilke vom Jagdverband Nauen ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist gewünscht, das Monitoring muss aber noch optimiert werden."