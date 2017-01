FÃ¼r den Ernstfall gewappnet

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Ausbildungseinheit am See: Zahlreiche Kameraden der Feuerwehr Falkensee haben am Montag auf dem Falkenhagener See den Ernstfall geprobt. Warum? Immer wieder betreten offensichtlich lebensmüde Kinder und Erwachsene trotz Warnhinweisen Eisflächen, die auf den ersten Blick ungefährlich erscheinen. Einsätze zu üben, ist deshalb vonnöten. Mit Schichtführer Tobias Gleisberg probten die Feuerwehrleute die Rettung einer im Eis eingebrochenen Person.